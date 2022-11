Duclos: la lutte fédérale-provinciale sur le montant des transferts en santé est « futile »

OTTAWA –

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que l’accent mis par les provinces sur les montants en dollars et les pourcentages de transfert en matière de santé est « un combat futile », et que les premiers ministres du Canada devraient plutôt se concentrer sur l’obtention de résultats, comme le recrutement et la rétention des professionnels de la santé, et la prestation de soins aux gens.

« Si les dollars étaient la solution au problème, le problème serait résolu rapidement parce que les provinces et les territoires affichent déjà en moyenne des excédents », a déclaré Duclos à Joyce Napier sur la période des questions de CTV, dans une entrevue diffusée dimanche.

Les premières réunions en personne en quatre ans entre Duclos et les ministres provinciaux de la Santé cette semaine se sont terminées par une impasse, ces derniers déclarant – avant la fin des pourparlers – qu ‘«aucun progrès» n’avait été réalisé.

Les premiers ministres du Canada ont demandé au gouvernement fédéral d’augmenter les transferts pour les soins de santé – le financement à long terme et prévisible que le gouvernement fédéral accorde aux provinces et aux territoires, appelé Transfert canadien en matière de santé – de 22% à 35%.

Le gouvernement fédéral, pour sa part, a accepté d’envoyer plus d’argent aux provinces et aux territoires, mais sous certaines conditions, notamment l’élargissement de «l’utilisation d’indicateurs clés communs de la santé» et la construction «d’un système de données sur la santé de classe mondiale», selon à une déclaration du bureau de Duclos.

Duclos a déclaré que l’accent mis sur les pourcentages n’aide pas les ministres de la Santé, qui, selon lui, ont reçu des «ordres de marche» de leurs premiers ministres de ne pas travailler avec lui à moins de signer un accord pour augmenter le Transfert canadien en matière de santé.

“Mon travail n’est pas d’envoyer des dollars aux ministres des Finances”, a-t-il déclaré. “Mon travail consiste à m’assurer que tout ce que nous faisons aide mes collègues, les ministres de la santé, à faire le travail difficile et important qu’ils veulent faire et qu’ils veulent continuer à faire.”

Duclos a insisté sur le fait que lui et ses homologues provinciaux et territoriaux travaillaient bien ensemble, mais il reproche aux premiers ministres d’avoir anéanti tout espoir de progrès pour réparer le système de santé brisé du Canada.

“Les premiers ministres veulent que nous insistions uniquement sur les dollars, ce qui, vous le savez, n’est pas la solution”, a-t-il déclaré. “Nous devons nous mettre d’accord sur les fins avant d’arriver aux moyens d’atteindre ces fins.”

Pendant ce temps, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, qui a organisé les réunions de cette semaine à Vancouver, a déclaré que les premiers ministres demandaient à rencontrer et à discuter du Transfert canadien en matière de santé avec le premier ministre Justin Trudeau depuis plus d’un an, et que Duclos n’était pas venu à la réunion. avec des détails sur ce front.

«Je m’asseyais à midi le lendemain de Noël. Je servirai de la dinde aux fonctionnaires fédéraux s’ils sortent et ont une réunion sérieuse sur le Transfert canadien en matière de santé », a déclaré Dix lors d’une entrevue sur la période des questions de CTV.

Dix a ajouté qu’il est «absurde» pour le gouvernement fédéral de prétendre que le point de friction ne concerne que les montants en dollars, alors que les provinces ont besoin de plus d’argent pour embaucher du personnel de santé et combler les lacunes dans d’autres domaines, comme la santé mentale et les dépendances, et le système a été construit sur le gouvernement fédéral couvrant une plus grande partie des coûts qu’il ne le fait actuellement.

“Le gouvernement fédéral, malheureusement, dans ce cas, je ne pense pas qu’il ait pris cette affaire au sérieux”, a-t-il également déclaré. “Nous demandons une réunion depuis un an et nous n’en avons pas.”

Il n’y a pas que les ministres de la santé qui se sont dits déçus du résultat de la réunion.

L’ancienne présidente de l’Association médicale canadienne (AMC), la Dre Katharine Smart, a déclaré à la période des questions de CTV que les Canadiens veulent voir la responsabilité des fonctionnaires et la preuve d’un retour sur investissement en matière de dépenses de santé.

“Je pense que ce que nous espérions, c’était voir une coopération et une collaboration entre les niveaux de gouvernement pour trouver des solutions à notre système de santé défaillant”, a-t-elle déclaré. “Et je pense, malheureusement, que nous sommes très en deçà de cette marque.”

Smart a ajouté que l’AMC a proposé plusieurs changements au système qui n’ont pas été mis en œuvre et qu’il est préoccupant de verser plus d’argent dans «quelque chose qui est cassé», sans travailler à «transformer et moderniser notre système de santé».

“Ce à quoi cela conduit ici est une impasse”, a déclaré Smart. « Mais ce que cela signifie pour les Canadiens, c’est le manque continu d’accès à des soins en temps opportun, et c’est très préoccupant.

“Je pense que nous avons besoin d’un changement fondamental dans la façon dont nous fournissons les soins de santé”, a-t-elle ajouté.