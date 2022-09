Duclos fera l’annonce d’un vaccin alors que Santé Canada examine le rappel d’Omicron

OTTAWA –

Les responsables de la santé devraient faire une annonce sur la lutte en cours contre le COVID-19 aujourd’hui, alors que les systèmes de santé provinciaux attendent avec impatience l’approbation d’un vaccin qui cible la variante Omicron du virus.

Les vaccins actuellement disponibles au Canada ne ciblent que la souche originale de la COVID-19.

Les nouveaux vaccins en cours d’examen par Santé Canada, appelés vaccins bivalents, sont conçus pour reconnaître des mutations spécifiques dans la protéine de pointe du sous-variant Omicron BA.1.

Le Royaume-Uni a approuvé le vaccin bivalent de Moderna il y a deux semaines, et la Food and Drug Administration des États-Unis a donné le feu vert aux vaccins anti-Omicron de Moderna et Pfizer-BioNTech plus tôt cette semaine.

Le Canada a déjà acheté 12 millions de doses de la version Moderna du vaccin Omicron, ce qui comprend la conversion de certaines commandes existantes pour le vaccin Moderna original afin que la version nouvellement adaptée soit livrée à la place.

Les responsables de la santé ont organisé un briefing technique ce matin, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, devrait parler de l’importance de se faire vacciner cet après-midi.

Duclos a déjà signalé qu’un déploiement rapide des vaccins sera important pour repousser une autre vague d’infections potentiellement importante à l’automne.

La variante Omicron est arrivée au Canada à la fin de 2021 et s’est propagée de manière agressive depuis. Les sous-variantes d’Omicron sont désormais de loin les souches les plus courantes du virus.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er septembre 2022