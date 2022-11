Duclos dit qu’il veut être l’allié des provinces — mais le débat sur les soins de santé devient houleux

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le “principal objectif important” d’une rencontre la semaine prochaine avec ses homologues provinciaux est de “continuer à bâtir une relation solide” entre les responsables du système de santé de ce pays.

Donc, quoi que l’on puisse dire d’autre sur la conversation lente et de plus en plus agitée sur l’avenir des soins de santé au Canada, au moins le ton doux de Duclos tient le coup.

Lorsque Duclos a tenté d’encadrer des négociations fédérales-provinciales avec un discours en mars , il a parlé de “collaboration” et de travail “en collaboration” et d’action “en collaboration”. Il a terminé avec une fanfare qui a répété trois fois le mot “ensemble”. Il a proposé une approche des trois R qui commence par le « respect » de la compétence (suivi par une « responsabilité » et des « résultats » partagés).

“S’il y a une chose que les deux dernières années de la pandémie ont démontré”, a-t-il déclaré, “c’est qu’avec de la bonne volonté et un travail acharné, la nature fédératrice de notre pays peut rapporter des bénéfices considérables”.

Sept mois plus tard, les gouvernements provinciaux diffusent des annonces à la radio accusant le gouvernement fédéral de ne pas fournir un financement suffisant au système de soins de santé en difficulté du Canada. La semaine dernière, des sources fédérales ont déclaré au Toronto Star que le gouvernement fédéral était prêt à aller de l’avant avec les provinces qui sont prêtes à conclure une entente — et à geler celles qui sont récalcitrantes.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré que cela ressemblait à une menace. Mais dans une entrevue avec CBC News cette semaine, Duclos a déclaré que la suggestion faite par les sources – qu’Ottawa est prêt à laisser certaines provinces dans le froid – n’est pas exacte et que ce serait « injuste pour les Canadiens qui s’attendent à notre collaboration entre la santé ministres d’être positifs, d’être fructueux, de se concentrer sur les résultats. »

“Le rôle du gouvernement fédéral consiste à reconnaître … les problèmes, à rassembler les gens, à les rassembler, à ne pas les diviser … à se soutenir les uns les autres afin que nous fassions les choses différemment cette fois de ce à quoi ces efforts ont peut-être abouti dans le passé”, il a dit.

C’est peut-être un vœu pieux de la part d’un ancien professeur et économiste. Peut-être que Duclos essaie de faire le ménage après les fonctionnaires fédéraux qui ont pris de l’avance avec leurs commentaires officieux. Peut-être qu’il est le bon flic dans cette négociation.

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il est nécessaire de s’atteler à transformer les déclarations d’inquiétude en une véritable affaire.

Les résultats d’abord, l’argent ensuite

La suggestion selon laquelle le gouvernement fédéral pourrait commencer à conclure des accords bilatéraux avec des provinces individuelles mérite au moins d’être envisagée, car il existe un précédent.

En 2016, la partie fédérale – Jane Philpott en tant que ministre de la Santé, Bill Morneau en tant que ministre des Finances – est venue à la table avec une offre d’augmenter le financement de 11,5 milliards de dollars sur dix ans, avec des fonds réservés aux soins à domicile et à la santé mentale. Les premiers ministres, qui souhaitaient une augmentation significative du financement général, rechigné .

Le ministre des Finances Bill Morneau et la ministre de la Santé Jane Philpott écoutent une question lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion des ministres des Finances à Ottawa le 19 décembre 2016. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Mais au cours des mois qui ont suivi, le gouvernement fédéral a commencé à conclure des ententes avec des provinces précises — d’abord Nouveau-Brunswick alors Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve alors les territoires et éventuellement Ontario, Québec et Alberta . Philpott a déclaré que ce n’était pas une question de “diviser pour mieux régner”.

Quelle que soit la manière dont on décrit l’approche, cela a fonctionné – du moins du point de vue fédéral.

Duclos ne menace pas de poursuivre une stratégie similaire maintenant. À un moment de l’entrevue de cette semaine, il s’est décrit comme un « allié » des ministres provinciaux de la Santé. “Je suis là pour les aider”, a-t-il déclaré.

La volonté de résultats du gouvernement fédéral se concentre sur cinq grands domaines de préoccupation : la main-d’œuvre en soins de santé, l’accès aux services de santé familiale, les soins de longue durée et les soins à domicile, la santé mentale et la toxicomanie, ainsi que les données sur la santé et les soins virtuels. Duclos et les libéraux aimeraient discuter des résultats souhaités avant de commencer à parler de combien d’argent supplémentaire le gouvernement fédéral pourrait mettre de côté.

“Nous voulons que ces résultats soient concrets et tangibles”, a déclaré Duclos, “Et avant d’en venir aux moyens qui seront nécessaires pour les atteindre, nous devons d’abord parler de la substance autour de ces résultats.”

Comme l’a dit une source fédérale cette semaine, “Avant d’investir plus d’argent, parlons de ce que nous voulons en faire.”

Une autre source fédérale a suggéré que les résultats ciblés pourraient être liés à des fonds dédiés, tandis qu’un coup de pouce au Transfert canadien en matière de santé pourrait être lié à un accord sur un partage et une normalisation accrus des données sur la santé entre les provinces. (Les deux sources ont parlé de manière confidentielle car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement.)

Dix dit que les provinces attendent une réponse “sérieuse”

Mettre l’accent sur les résultats et les résultats pourrait avoir des avantages pratiques et politiques pour un gouvernement fédéral qui voudrait dire que quelque chose a été accompli avec l’argent qu’il a dépensé.

Les observateurs objectifs pourraient se demander si les résultats visés sont suffisamment ambitieux. Et les gouvernements provinciaux pourraient prétendre que ce sont eux qui seront finalement tenus responsables si les résultats ne sont pas atteints.

Il est difficile d’imaginer que cela se réunisse sans quelques conversations difficiles – même si celles-ci sont laissées aux ministres des Finances.

Mais les libéraux ont aussi quelque chose en jeu ici. S’ils veulent s’opposer à des expériences de privatisation comme Programme d’IRM payant de la Saskatchewan , ils doivent fournir un niveau de financement qui rendrait ces mouvements inutiles. S’ils ne le font pas, leurs protestations sonneront creux.

On ne sait pas dans quelle mesure les réunions de la semaine prochaine à Vancouver pourraient faire avancer cette conversation. Dans une entrevue accordée à la CBC Pouvoir et politique cette semaine, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré qu’il avait la «plus haute estime» pour Duclos, mais a soutenu que les provinces n’avaient pas encore entendu de «réponse sérieuse» du gouvernement fédéral.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix: “Les fuites des membres du personnel politique aux journalistes ne sont pas un engagement.” (Ben Nelms/CBC)

“Franchement, les fuites du personnel politique aux journalistes ne sont pas un engagement et c’est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons besoin d’une approche sérieuse et nous adoptons une approche sérieuse de cette question”, a déclaré Dix.

“Ils doivent faire avec, venir à la table et travailler sur une vraie réponse sur le Transfert canadien en matière de santé.”

Dix a suggéré que ce genre de conversation doit avoir lieu entre le premier ministre et les premiers ministres.

Duclos avait peut-être raison lorsqu’il a déclaré en mars que les Canadiens n’étaient pas intéressés par un “débat fiscal stérile” ou une “guerre des chiffres” entre les provinces.

“Les Canadiens ne sont pas particulièrement intéressés par des points de pourcentage ou des points d’impôt ou des milliards de dollars s’ils ne pensent pas que cela va être utile pour améliorer la qualité des soins”, a-t-il déclaré cette semaine.

Mais quelle que soit la façon dont la conversation se déroule, les Canadiens pourraient éventuellement devenir impatients de la voir se terminer.