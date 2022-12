Duclos dit que les premiers ministres musellent leurs ministres de la Santé alors que la lutte pour le financement se poursuit

Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a déclaré mercredi que pendant que ses homologues provinciaux se sont entendus en privé sur les problèmes de santé et sur la façon de les résoudre, les premiers ministres les muselent afin de mettre l’accent sur les dépenses fédérales.

S’exprimant à Ottawa, Duclos a déclaré que malgré l’échec de la signature d’un nouvel accord lors d’une réunion en novembre à Vancouver, lui et les ministres provinciaux s’entendent sur ce qui doit être fait.

“La balle est dans le camp des premiers ministres”, a-t-il déclaré. “Nous étions tout à fait d’accord à Vancouver en privé. Le problème, c’est que les premiers ministres ne veulent pas [federal and provincial health ministers] pour parler de ces résultats et de ces résultats.”

Duclos a laissé entendre que le débat a été détourné par l’insistance des premiers ministres pour que le gouvernement fédéral couvre 35 % des coûts de santé.

“Ils veulent maintenir le combat futile sur les dollars”, a-t-il déclaré. « Et c’est un combat futile parce qu’ils demandent 35 %. Si vous faites les calculs correctement, nous sommes déjà à 35 %.

Les premiers ministres du Canada affirment que le gouvernement fédéral ne paie que 22 % du coût de la prestation des soins de santé. Ils veulent que ce montant passe à 35 %, soit une augmentation de 28 milliards de dollars par rapport au Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 45,2 milliards de dollars à compter de cette année.

Les premiers ministres affirment également qu’une fois que les dépenses fédérales en santé auront augmenté, ils souhaitent qu’elles continuent d’augmenter de 6 % par an à l’avenir.

Au cœur du désaccord se trouve le mode de calcul de la contribution fédérale aux provinces.

En 1977, le financement fédéral direct des services hospitaliers et médicaux a été réduit. Le gouvernement fédéral a réduit certains impôts qu’il perçoit et a donné ces points d’impôt aux provinces, permettant ainsi aux impôts sur le revenu et sur les sociétés perçus au niveau provincial de financer directement les services de santé.

REGARDER: Duclos: “Mon travail est d’être un allié des ministres de la santé”:

Duclos : “Mon métier, c’est d’être l’allié des ministres de la Santé” Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, est interrogé sur la manière dont le gouvernement fédéral peut aider à faire face à la pression sur les services de santé à travers le pays.

Le gouvernement fédéral a déclaré que lorsque le TCS et ces points d’impôt sont combinés à l’argent qu’Ottawa dépense dans des accords bilatéraux pour les soins de longue durée, les soins à domicile, la santé mentale et certains autres services, la partie des dépenses de santé couvertes par le gouvernement fédéral en 2021-2022 s’est rapproché de 38,5 %.

Les premiers ministres n’ont pas inclus les points d’impôt dans leur calcul, affirmant que le TCS — le plus important transfert fédéral aux provinces — ne couvre qu’environ 22 % du coût.

Les premiers ministres ont fait taire les ministres de la Santé, affirme Duclos

Duclos a déclaré qu’il y a eu 12 réunions entre les ministres provinciaux et fédéraux de la Santé pour discuter du financement des soins de santé et de la réforme du système au cours de la dernière année.

Duclos a déclaré que, grâce en partie au leadership du ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, les provinces et le gouvernement fédéral sont parvenus à un terrain d’entente sur deux questions clés au cours de la dernière année.

Le premier problème était le recrutement et la rétention des travailleurs de la santé. Ils ont également convenu, a déclaré Duclos, d’initiatives de partage de données pour rationaliser les soins.

Duclos a déclaré que lorsque les premiers ministres se sont rendus à Vancouver le mois dernier, il était optimiste que l’accord sur ces questions serait rendu public.

“Malheureusement, quelques jours plus tôt, mes ministres de la Santé ont reçu l’ordre de leurs premiers ministres de ne pas parler publiquement de ces résultats”, a déclaré Duclos.

“C’est une chose malheureuse, car avant d’arriver aux moyens dont nous avons besoin pour atteindre certaines fins, nous devons nous mettre d’accord sur les fins et en parler publiquement.”

Diviser et conquérir

“Ce n’est pas la bonne discussion à avoir”, a déclaré Duclos. “La bonne discussion est de savoir quels sont les résultats que nous voulons atteindre ensemble.”

Le ministre a déclaré qu’en privé, les ministres provinciaux de la Santé conviennent que le système de santé doit être transformé en améliorant l’accès aux médecins de famille, en recrutant et en retenant du personnel, en formant plus de travailleurs, en reconnaissant les qualifications des travailleurs de la santé formés à l’étranger, en réduisant l’arriéré chirurgical et la mise en place d’un système moderne de partage de données.

Lorsqu’on lui a demandé si la position unie sur le financement parmi les premiers ministres pourrait amener son gouvernement à diviser pour régner en concluant des accords avec des provinces individuelles, comme le gouvernement libéral l’a fait en 2017, Duclos a répondu que c’était possible.

“Nous l’avons fait en 2017 et pendant le COVID-19 et parfois nous devons reconnaître la diversité des conditions et des ambitions que nous avons naturellement dans une fédération”, a-t-il déclaré.

« C’est aussi mon rôle. C’est de m’assurer que nos ententes avec les provinces et les territoires tiennent compte des différentes circonstances. Et je suis certain que c’est ce que nous ferons dans les prochains mois.