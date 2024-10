Duclair absent 4 à 6 semaines en raison d’une blessure au bas du corps

Anthony Duclair sera absent pour 4 à 6 semaines avec les Islanders de New York en raison d’une blessure au bas du corps.

L’attaquant de 29 ans a été blessé en troisième période d’un gain de 4-3 en tirs de barrage contre les Canadiens de Montréal, samedi.

«Nous n’aimons pas perdre des joueurs, avant tout», a déclaré l’entraîneur des Islanders Patrick Roy. « Et deuxièmement, je veux dire, tout ce qui m’importe en ce moment, c’est de le voir revenir à 100 pour cent et se sentir bien à son retour. C’est là que se trouve l’accent. »

Duclair, qui en est à la première saison d’un contrat de quatre ans qu’il a signé le 1er juillet, a récolté trois points (deux buts, une passe) en cinq matchs, évoluant sur le premier trio de New York avec Bo Horvat et Mathew Barzal.

« ‘Duke’, c’est un ajout important à notre équipe, et c’est très difficile pour lui de suivre la voie qu’il a parcourue, ainsi que le processus qu’il devra suivre pour revenir », a déclaré le capitaine des Islanders, Anders Lee. Alors en attendant, nous [have to]vous l’entendez tout le temps, mais nous devons vraiment trouver un moyen de boucher, boucher le trou et remplir ces chaussures et, vous savez, trouver une alchimie pour ces gars au sommet.

Sélectionné par les Rangers de New York en troisième ronde (80e au total) du repêchage 2013 de la LNH, Duclair totalise 306 points (148 buts, 158 passes) en 568 matchs dans la LNH avec neuf équipes différentes et 16 points (cinq buts, 11 passes). en 39 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

« Quand vous voyez un gars sur la glace devoir se faire aider, vous ne savez jamais à quel point ces jours-ci sont graves, a déclaré le défenseur des Islanders Noah Dobson. « Il y a des tonnes de blessures qui peuvent survenir, mais oui, savoir qu’il est absent pendant une période prolongée, mais ce n’est pas comme si la fin de la saison ou des mois à la fois était positif. Il est une grande partie de notre équipe, donc Je sais qu’il va faire tout ce qu’il peut pour revenir le plus vite possible. »

Les Islanders ont envoyé l’attaquant Julien Gauthier à Bridgeport, dans la Ligue américaine de hockey, mardi et ont rappelé Liam Foudy. Gauthier a joué 7:42 à son premier match de la saison, samedi. Foudy a joué 7:52 à son premier match cette saison mardi.