Duckworth et Salvi s’affrontent au forum des éditeurs de médias – Shaw Local

Les deux candidates au siège du Sénat américain de l’Illinois – toutes deux des femmes de banlieue – se sont mutuellement contestées sur les droits des femmes, l’accès à l’avortement, les armes à feu et une foule d’autres questions lors d’un forum de candidats lundi où peu de terrain d’entente a été trouvé.

Lors du forum organisé par la collaboration Illinois Associated Press Media Editors, la titulaire démocrate Tammy Duckworth a déclaré que son adversaire, l’avocate Kathy Salvi de Mundelein, “veut arracher la liberté aux femmes” en raison de ses “opinions anti-choix dangereuses sur l’avortement”.

Mais Salvi a soutenu que Duckworth était un “extrémiste” sur la question de l’avortement, affirmant qu'”il n’y a pas d’avortement qu’elle ne soutienne pas”.

Duckworth, de Hoffman Estates, a réitéré à plusieurs reprises qu’elle soutient la codification de l’accès à l’avortement comme indiqué dans l’affaire Roe contre Wade, désormais annulée.

“La majorité des Américains soutiennent le droit d’une femme de prendre ses propres décisions concernant l’avortement entre elle et son médecin avec une restriction de viabilité de 24 semaines”, a déclaré Duckworth. « Il y a des femmes qui font face à un traitement contre le cancer mais qui n’ont pas accès à un avortement pour pouvoir faire traiter leur cancer. C’est inhumain.”

Salvi a déclaré qu’elle était d’accord avec la récente décision de la Cour suprême des États-Unis annulant la décision vieille de 50 ans qui dépénalisait les avortements. Les États ont désormais la possibilité de restreindre l’accès aux services d’avortement.

“Je pense que c’est bien entre les mains des représentants dûment élus des États”, a déclaré Salvi.

L’Illinois a certaines des lois sur l’avortement les plus souples du pays, avec un nombre croissant de femmes d’autres États qui recherchent des services ici. Les fournisseurs d’avortement des États voisins ont mis en place des cliniques dans l’Illinois, juste de l’autre côté de la frontière, pour fournir des services à leurs résidents.

Pour la première fois dans l’histoire des élections de l’Illinois, les deux candidats des principaux partis pour un siège au Sénat américain sont des femmes.

Les deux candidats ont également échangé des barbes sur le contrôle des armes à feu pendant le forum d’une heure.

Duckworth a déclaré qu’elle soutenait le rétablissement de l’interdiction de ce qu’on a appelé les fusils d’assaut et l’instauration d’une interdiction des chargeurs à balles de grande capacité, affirmant qu’elle avait entendu des forces de l’ordre dire que “les dénominateurs communs dans les fusillades de masse sont une arme d’assaut et un chargeur de grande capacité”.

Elle a fait valoir que Salvi ne voterait jamais de quelque manière que ce soit pour limiter l’accès aux armes à feu en raison de sa «cote A» de la National Rifle Association. Duckworth a reçu un «F» du groupe de lobbying des armes à feu.

Salvi ne dirait pas directement si elle voterait pour rétablir ce qu’on appelle une interdiction des armes d’assaut. Elle a déclaré que les démocrates locaux, étatiques et fédéraux n’avaient pas respecté les lois existantes, ce qui avait entraîné une augmentation de la criminalité.

“Avant d’envisager d’adopter des lois nouvelles et supplémentaires, nous devrions laisser les lois qui figurent dans le livre être mises en œuvre et utilisées”, a déclaré Salvi. « La seule chose qui nous retient dans cet État est un mauvais gouvernement à parti unique, et ça fait mal ; ça nous écrase ici.

Duckworth, une pilote d’hélicoptère à la retraite de l’armée qui a perdu ses jambes lorsqu’elle a été abattue en Irak en 2004, a déclaré que les lois actuelles ne faisaient pas assez pour réduire la violence armée.

“J’ai porté un M16 pendant 23 ans dans l’armée”, a-t-elle déclaré. « Je sais ce que ces armes sont censées faire. Ils sont censés déchiqueter un corps humain. Ils n’ont pas leur place dans la rue.

Interrogés sur le changement climatique, Salvi et Duckworth ont reconnu la légitimité de la crise. Mais ils ont des croyances différentes sur la façon de le combattre.

Salvi a présenté le gaz naturel comme un carburant propre qui pourrait soulager une partie de la dépendance du pays vis-à-vis des sources d’énergie étrangères, mais elle s’est plainte que les démocrates recherchaient des alternatives énergétiques sans le cadre approprié en place pour soutenir une conversion aussi massive.

“Cela n’a pas de sens de pouvoir dire de passer aux énergies renouvelables avant d’avoir l’infrastructure”, a-t-elle déclaré. “Et notre économie souffre à cause de cela.”

Duckworth a vanté son soutien à une législation qui a conduit à une plus grande recherche de sources d’énergie renouvelables et propres dans le but de lutter contre le changement climatique. Elle a déclaré que son record de votes a permis au pays de “se positionner vers un avenir où nous pouvons résoudre à la fois le changement climatique et développer notre économie ici même dans l’Illinois”.

Les deux candidats sont également très éloignés sur les finances. Salvi a levé moins de 450 000 $, dont un prêt de 250 000 $ qu’elle s’est fait, selon les rapports de la Commission électorale fédérale. Duckworth a un trésor de guerre de près de 8 millions de dollars et a dépensé très peu au cours de cette campagne.

L’élection est le 8 novembre. Le vote anticipé a déjà commencé.

https://www.dailyherald.com/news/20221003/us-senate-candidates-duckworth-salvi-spar-over-stances-on-abortion-guns