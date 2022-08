DuckDuckGo ouvre la version bêta du service de protection des e-mails à tout le monde

Moteur de recherche axé sur la confidentialité CanardCanardAller a ouvert son Version bêta du service de protection des e-mails à tout le monde Jeudi.

Le service vous donne une adresse Duck gratuite (nom@duck.com) et détectera et supprimera les trackers dans les e-mails qui lui seront envoyés. Ensuite, l’e-mail est transféré à votre adresse e-mail personnelle et DuckDuckGo vous indiquera le nombre de trackers dont il s’est débarrassé.

Le service peut être utilisé avec votre messagerie existante et vous permet de créer une nouvelle adresse privée Duck sans changer de fournisseur de messagerie.

Selon DuckDuckGo, plus de 85 % des e-mails des bêta-testeurs contenaient des trackers cachés, et un étude 2018 trouvé des trackers dans plus de 70% des listes de diffusion. Certains trackers de messagerie agissent comme des accusés de lecture et laissent simplement un expéditeur savoir quand un e-mail est ouvert. D’autres peuvent suivre où un e-mail a été ouvert ou si vous cliqué ou téléchargé quelque chose de l’e-mail.

Le service de protection des e-mails de DuckDuckGo prend également des liens HTTP non sécurisés et non cryptés dans les e-mails et les convertit en liens HTTPS. De cette façon, si vous cliquez sur un lien, vous accédez à une version sécurisée du site dans le lien.

Vous pouvez répondre aux e-mails à partir de votre adresse Duck si vous ne souhaitez pas donner à une entreprise ou à un service votre adresse e-mail personnelle, similaire à celle d’Apple. Connectez-vous avec Apple outil. Ils agissent tous deux comme un tampon de protection entre vos informations et les entreprises et les services en ligne. Cependant, DuckDuckGo a déclaré qu’il ne crée pas le message lui-même et qu’il ne peut donc pas garantir que la réponse n’inclura pas votre adresse de transfert ou d’autres données personnelles.

Vous pouvez également configurer des adresses Duck uniques qui renvoient toutes à votre adresse e-mail personnelle, offrant ainsi une meilleure protection contre les trackers.

Ce service est le dernier effort de DuckDuckGo pour offrir aux utilisateurs plus de confidentialité en ligne. DuckDuckGo propose également des extensions pour les navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari, iOS et Androïd navigateurs et un navigateur pour Mac. Le PDG Gabriel Weinberg a déclaré qu’un Navigateur Windows sera probablement disponible plus tard cette année.

