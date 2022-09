Des entreprises axées sur la confidentialité, comme DuckDuckGo, Brave et Mozilla, ont envoyé un lettre aux membres du Congrès mardi pour les exhorter à voter dès que possible sur le Loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne.

La législation interdirait aux entreprises de promouvoir leurs produits sur leurs plateformes plutôt que leurs concurrents. Cela signifie que si elle est adoptée, lorsque vous recherchez un produit sur Amazon, les meilleurs résultats ne concerneront pas nécessairement les produits vendus par Amazon.

La lettre envoyée aux membres du Congrès indique que les tactiques des grandes technologies éloignent les consommateurs de leurs rivaux, restreignent la concurrence, utilisent des données non publiques au profit desdites entreprises et rendent “impossible ou compliqué” pour les gens de modifier les paramètres de leur application.

“Les petites entreprises indépendantes veulent proposer des produits qui donnent aux gens un contrôle réel en ligne”, a déclaré Jennifer Hodges, responsable de la politique publique et des affaires gouvernementales américaines de Mozilla, dans un e-mail à CNET. “En raison de pratiques d’auto-préférence néfastes, un petit nombre de géants dictent ce que nous vivons en ligne.”

Cependant, des entreprises technologiques, comme Apple et Google, se sont prononcées contre une législation similaire à l’AICOA, telle que la loi Ending Platform Monopolies Act et la Platform Competition and Opportunity Act.

“Après une année tumultueuse qui a été marquée par de multiples controverses concernant les médias sociaux, des allégations de lanceurs d’alerte concernant des risques longtemps ignorés pour les enfants et des attaques de ransomwares qui ont entravé des infrastructures critiques, il serait ironique que le Congrès réagisse en rendant beaucoup plus difficile la protection de la vie privée et de la sécurité des Américains. ‘ appareils personnels”, a écrit Apple dans une lettre aux membres du Comité judiciaire du Sénat.

“Les Américains pourraient avoir des versions de produits moins pertinentes et moins utiles”, Google écrit dans un article de blog. “Bien que ces projets de loi puissent aider les entreprises qui font campagne pour eux, y compris certains de nos principaux concurrents, cela aurait un coût pour les consommateurs et les petites entreprises.”

La législation AICOA a été introduite en octobre 2021 par Sens. Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, et Chuck Grassley, un républicain de l’Iowa. Depuis lors, des versions de la législation ont obtenu le soutien bipartite de sénateurs, tels que Sens. Cory Booker du New Jersey et Lindsey Graham de Caroline du Sud.

“Notre législation vise à uniformiser les règles du jeu pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui doivent opérer sur ces plateformes, ainsi qu’à profiter aux consommateurs qui les utilisent”, Grassley a dit.

Pour en savoir plus sur la législation antitrust, découvrez comment la législation antitrust pourrait affecter les grandes entreprises technologiques et comment la grande technologie tente de l’arrêter.