DuckDuckGo est désormais bien plus qu’un simple moteur de recherche

Si vous faites quelque chose en ligne, vous êtes probablement suivi. Que vous fassiez des achats, que vous vous abonnez ou que vous parcouriez les réseaux sociaux, les entreprises cherchent généralement à récupérer vos données afin de pouvoir en tirer davantage de profit auprès des annonceurs. DuckDuckGo veut vous aider à éviter cela en proposant une suite d’outils et de fonctionnalités axés sur la confidentialité, notamment son navigateur Web axé sur la confidentialité.

Il existe d’autres navigateurs privés, tels que Courageux et le Navigateur Mullvadqui empêchent les gens de surveiller votre activité en ligne. Mais DuckDuckGo se considère comme un concurrent direct de Google Search, avec une application mobile et des extensions pour Chrome, Firefox, Safari et d’autres navigateurs, ainsi que pour Fenêtres et Navigateurs Mac en version bêta publique. Et l’entreprise a considérablement élargi son offre au cours des dernières années, ce qui en fait un service plus robuste pour la protection de votre vie privée.

Après des incidents majeurs comme celui de Scandale de Cambridge Analyticales gens sont devenus plus conscients de la quantité d’informations personnelles accessibles aux entreprises technologiques et aux annonceurs – et choisissent de ne pas être suivis lorsqu’ils le peuvent. Bien qu’il ne suive pas les utilisateurs, le navigateur et les extensions de DuckDuckGo ont été téléchargés plus de 250 millions de fois à compter de septembre 2023.

Voici ce que vous devez savoir sur DuckDuckGo et comment il essaie de sécuriser davantage vos recherches.

Qu’est-ce que DuckDuckGo ?

DuckDuckGo a commencé comme un navigateur et un moteur de recherche qui s’engage à garder votre activité de recherche anonyme et à ne pas vous suivre en ligne, mais la société s’est depuis développée pour offrir une gamme plus large de services, y compris des offres payantes sous son Confidentialité Pro plan qui regroupe un VPN, la suppression des informations personnelles et la restauration du vol d’identité.

Comment fonctionne le navigateur DuckDuckGo ?

Pour commencer, DuckDuckGo ne suit pas les recherches effectuées via son extension de navigateur ou son application mobile. D’autres navigateurs, dont Chrome, vous permettent d’utiliser des fenêtres privées ou incognito qui ne suivent pas votre historique de recherche, mais leurs fenêtres par défaut le font. (C’est la base de chaque « historique de recherche embarrassant » blague.) Au lieu de vous faire naviguer vers une version différente de son application, DuckDuckGo ne suit jamais votre historique de recherche.

Les recherches effectuées via DuckDuckGo vous connectent également automatiquement aux versions cryptées des sites Web dans la mesure du possible, ce qui rend plus difficile pour quiconque de voir ce que vous consultez en ligne. Il s’agit d’un autre scénario dans lequel les deux options (cryptées et non cryptées) existent sur d’autres moteurs de recherche, mais l’option par défaut n’est pas toujours celle qui respecte la confidentialité. DuckDuckGo vous évite les étapes supplémentaires de navigation manuelle vers des connexions cryptées.

DuckDuckGo a été critiqué en mai 2022 lorsque des chercheurs ont découvert des scripts de suivi Microsoft lors de l’utilisation des navigateurs de DuckDuckGo. La présence de trackers Microsoft semblait aller à l’encontre de la promesse de confidentialité du moteur de recherche, et le fondateur et PDG de DuckDuckGo clarifié sur Reddit que la société était « actuellement contractuellement limitée par Microsoft » dans son droit d’empêcher le chargement complet des scripts Microsoft. Cela est dû au fait que la société utilise Bing de Microsoft pour alimenter ses résultats de recherche, ce que la société avait divulgué précédemment. La société a réitéré quelques mois plus tard en annonçant qu’elle allait restreindre davantage les trackers Microsoft dans ses navigateurs.

DuckDuckGo bloque également activement trackers externes de vous suivre en ligne. Pour une explication plus détaillée des fonctionnalités de confidentialité de DuckDuckGo, consultez Le blog de DuckDuckGo.

Le moteur de recherche DuckDuckGo met l’accent sur la confidentialité. Capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

En quoi DuckDuckGo est-il différent de Google Search ? Qu’en est-il du mode navigation privée et du mode incognito ?

DuckDuckGo adopte essentiellement l’approche opposée à celle d’autres grandes entreprises technologiques comme Google et Facebook, qui ont traditionnellement gagné de l’argent en publicités ciblées en fonction de votre historique de navigation et de vos données personnelles. Alors que Google avait initialement déclaré qu’il mettrait fin à cette pratique, la société a fait marche arrière en juin. Elle collecte une tonne de données sur vous, notamment votre emplacement et activité de recherche — oui, même en mode navigation privée.

Le mode incognito supprime simplement les informations liées à votre session de navigation de votre ordinateur : votre historique, vos cookies et toutes les informations que vous avez saisies dans les champs. Il ne le fait qu’une fois que vous avez terminé votre session en fermant tous vos onglets. Ainsi, si vous laissez vos onglets incognito ouverts pendant des heures ou des jours, ces informations continueront de s’accumuler. Et quoi qu’il en soit, Google peut enregistrer vos recherches – et les entreprises, les fournisseurs d’accès Internet et les gouvernements peuvent toujours vous suivre sur Internet, même lorsque vous utilisez le mode incognito, bien que l’entreprise ait accepté de détruire des milliards d’enregistrements incognito plus tôt cette année.

DuckDuckGo ne stocke pas du tout vos données de navigation et bloque les trackers pendant que vous naviguez.

Lorsque vous utilisez le navigateur de confidentialité DuckDuckGo pour la première fois, l’application vous guidera à travers les différentes manières dont elle protège votre vie privée. Capture d’écran par Adam Benjamin

S’il ne s’agit pas de publicités ciblées, comment DuckDuckGo gagne-t-il de l’argent ?

DuckDuckGo continue de gagner de l’argent grâce à la publicité, mais n’utilise pas de publicités ciblées. Le moteur de recherche vous montre des publicités basées sur les mots-clés que vous recherchez, qui ne sont pas liées à vos données personnelles comme votre historique de navigation ou d’achat. En gros, vous ne verrez que des publicités pour ce que vous recherchez actuellement, pas pour le produit étrange vers lequel votre ami vous a envoyé un lien la semaine dernière et dont vous ne pouvez plus vous passer.

Plus tôt cette année, la société a également lancé un abonnement payant, appelé Privacy Pro. Les abonnés ont accès au VPN de DuckDuckGo, au service de suppression des informations personnelles et au service de restauration d’identité en cas de vol. Privacy Pro coûte 10 $ par mois ou 100 $ pour un abonnement annuel.

Comment puis-je utiliser DuckDuckGo ?

Le moyen le plus simple de commencer à utiliser DuckDuckGo est de télécharger son navigateur. Sur les appareils mobiles, ouvrez simplement votre boutique d’applications et recherchez « DuckDuckGo ». Sur un ordinateur de bureau, accédez à duckduckgo.comoù vous verrez un bouton pour télécharger le navigateur DuckDuckGo. En plus d’obtenir des recherches Web plus privées, vous pouvez également jouer avec d’autres fonctionnalités telles que la protection des e-mails, la protection contre le suivi des applications et même une plate-forme anonyme pour utiliser des chatbots IA comme ChatGPT et Claude.

