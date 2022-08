DuckDuckGo bloquera plus de scripts de suivi Microsoft

CanardCanardAllerle moteur de recherche axé sur la confidentialité, annoncé le 5 août qu’il commencera à bloquer les scripts de suivi Microsoft tiers dans ses applications de navigation et extensions de navigateur la semaine prochaine. DuckDuckGo a déclaré que ses applications bêta commenceront également à bloquer ces scripts de suivi tiers le mois prochain.

Le moteur de recherche s’est positionné comme un alternative à d’autres moteurs de recherche, comme Google Search. La grande différence entre les deux est que DuckDuckGo empêche les scripts de suivi et les cookies tiers de vous suivre sur le Web.

Cependant, en mai, DuckDuckGo a été critiqué après la découverte de scripts de suivi Microsoft lors de l’utilisation des navigateurs de DuckDuckGo.

“Nous étions limités dans la façon dont nous pouvions appliquer notre protection de chargement de tracker tiers sur les scripts de suivi Microsoft en raison d’une exigence de politique liée à notre utilisation de Bing comme source pour nos résultats de recherche privés”, a écrit le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, dans un article de blog. “Nous sommes heureux que ce ne soit plus le cas. Nous n’avons pas eu, et n’avons pas, de limitation similaire avec aucune autre entreprise.”

DuckDuckGo’s Protection de chargement de tracker tiers bloque déjà les scripts de suivi d’entreprises telles que Facebook et Google. DuckDuckGo a déclaré qu’il bloquait déjà la plupart des scripts de suivi de Microsoft et restreignait le suivi de Microsoft via d’autres protections, notamment le blocage des cookies tiers de Microsoft dans les navigateurs DuckDuckGo.

DuckDuckGo a également annoncé que Microsoft a engagé pour ne pas profiler les utilisateurs de DuckDuckGo sur les clics publicitaires. La publicité sur DuckDuckGo fait partie du partenariat de l’entreprise avec Microsoft.

“Lorsque vous cliquez sur une annonce fournie par Microsoft qui apparaît sur DuckDuckGo, Microsoft Advertising n’associe pas votre comportement de clic sur une annonce à un profil d’utilisateur”, écrit DuckDuckGo sur son site Web. “Il ne stocke ni ne partage non plus ces informations autrement qu’à des fins comptables.”

DuckDuckGo note que certains annonceurs utilisent des scripts Microsoft afin de voir dans Microsoft Advertising à quelle fréquence un clic sur une annonce entraîne un achat. Bien que la protection de chargement des trackers tiers n’empêche pas le chargement de ces demandes sur le site Web des annonceurs, elles sont bloquées dans tous les autres contextes. Vous pouvez désactiver les publicités dans DuckDuckGo dans les paramètres de recherche, et l’affichage des publicités dans DuckDuckGo est anonyme.

DuckDuckGo a également dévoilé un nouvelle page Web qui explique quelles protections DuckDuckGo fournit à travers tous ses produits. DuckDuckGo publié publiquement répertoires de ce qui est et n’est pas bloqué lors de l’utilisation des navigateurs. Les utilisateurs peuvent signaler tout problème qu’ils voient dans les répertoires en envoyant un e-mail à [email protected]

