DuckDuckGo apporte la version bêta de la protection contre le suivi des applications à tous les utilisateurs d’Android

CanardCanardAllerle moteur de recherche axé sur la confidentialité, a ouvert sa version bêta de la protection contre le suivi des applications à tous les utilisateurs d’appareils Android mercredi.

Les utilisateurs d’Android ont en moyenne 35 applications sur leurs téléphones, et ces applications envoient plus d’un millier de tentatives de suivi à au moins 70 sociétés de suivi, a déclaré DuckDuckGo dans un article de blog.

La fonction de protection contre le suivi des applications de DuckDuckGo pour Android vise à bloquer les trackers tiers dans les applications et les jeux de votre appareil. La fonctionnalité vous enverra des rapports quotidiens indiquant le nombre de tentatives de suivi bloquées dans vos applications pendant la première semaine suivant l’activation de la fonctionnalité. Après la première semaine, vous recevrez ces rapports toutes les deux semaines. Cette fonctionnalité ne renvoie pas de données à DuckDuckGo ou à d’autres serveurs distants, ce qui signifie que toutes les données restent sur votre appareil Android, a déclaré le moteur de recherche.

“DuckDuckGo identifie les trackers en testant les applications Android populaires, en observant quel type d’informations est envoyé à quelles entreprises qui sont différentes du propriétaire de chaque application”, a déclaré un porte-parole de DuckDuckGo à CNET dans un e-mail.

La fonctionnalité de DuckDuckGo est similaire à Transparence du suivi des applications d’Apple outil, qui aide à protéger les données des utilisateurs contre le partage avec des annonceurs ou des tiers.

La fonctionnalité d’Apple repose sur les développeurs pour arrêter le suivi une fois qu’un appareil désactive la transparence du suivi des applications, mais la fonctionnalité de DuckDuckGo fonctionne directement sur votre téléphone pour surveiller le trafic réseau et bloquer les trackers.

Certaines applications, telles que les navigateurs, sont exclues de la protection contre le suivi des applications. DuckDuckGo a déclaré dans son article de blog que le nombre d’applications exclues avait été réduit de moitié pendant la période de la liste d’attente, et il espère continuer à raccourcir la liste.

Voici comment activer la version bêta de la protection contre le suivi des applications sur votre appareil Android.

1. Télécharger DuckDuckGo pour Android ou mettez à jour vers la dernière version — la dernière version est 5.143.1.

2. Ouvrez l’application DuckDuckGo.

3. Robinet Réglages.

4. Robinet Bêta de la protection contre le suivi des applications dans le Plus de DuckDuckGo section.

5. Suivez les invites à l’écran et vous avez terminé.

