Duck Creek Technologies valorise les connexions avec l’écosystème technologique et étend son partenariat avec Hyland en tant que sponsor de la conférence des utilisateurs CommunityLIVE – Technology Today

BOSTON, 02 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir des assurances IARD et IARD, étend son soutien à son partenaire de l’écosystème Hyland et sponsorise sa conférence des utilisateurs CommunityLIVE, qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2023 à Las Vegas, Nevada. Duck Creek continue de renforcer son orientation client en s’associant avec des leaders du secteur, tels que Hyland, et en respectant son engagement à offrir des expériences technologiques plus humanisées dans le secteur de l’assurance.

Dans le cadre de CommunityLIVE, Hyland, l’un des principaux fournisseurs de services de contenu pour les assureurs, accueillera les assureurs IARD lors d’un événement de réseautage interactif axé sur le rôle central des transformations numériques dans la modernisation du secteur de l’assurance. Duck Creek a trois intégrations gérées partout (AMI) avec Hyland OnBase, qui permettent à ses clients en matière de réclamations, de polices et de facturation de simplifier leur accès et leur contrôle des documents via le système de gestion de contenu sécurisé. Au cours de la session sponsorisée « Insurance Interactive », les clients de Hyland OnBase obtiendront des informations précieuses sur la manière dont l’AMI de Duck Creek accélère le développement de nouveaux produits et processus. Cette accélération est obtenue grâce à des services complets de gestion, de maintenance et de support, soulignant l’engagement de l’entreprise à offrir une valeur client supérieure.

« Duck Creek est fier de notre partenariat de longue date avec Hyland et de notre solide stratégie d’intégration, qui nous permet de parrainer des événements de l’industrie tels que CommunityLIVE », a déclaré Robert Fletcher, directeur principal des partenaires chez Duck Creek Technologies. « Grâce à des intégrations significatives, nous sommes en mesure d’apporter davantage de valeur à nos clients avec des expériences utilisateur améliorées et une efficacité opérationnelle qui allègent le fardeau des assureurs. »

« Le partenariat entre Hyland et Duck Creek a été extrêmement important pour nos clients communs, et nous sommes reconnaissants à Duck Creek d’avoir approfondi ce partenariat en parrainant CommunityLIVE », a déclaré Brian Schlosser, vice-président des programmes de partenariat mondiaux chez Hyland. « L’événement est une conférence numérique de premier plan chaque année, et la présence de Duck Creek ne fait qu’améliorer l’expérience que nos participants vivront. »

À propos de Hyland

Hyland fournit des bases technologiques de pointe qui permettent à ses clients de créer de meilleures connexions humaines. Approuvées par des milliers d’organisations dans le monde, dont plus de la moitié des sociétés Fortune 100, les solutions intelligentes de Hyland intègrent de manière transparente le contenu, les données et les processus pour améliorer chaque interaction.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance IARD et IARD. Nous sommes la plate-forme sur laquelle sont construits les systèmes d’assurance modernes, permettant au secteur de capitaliser sur la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L’authenticité, la finalité et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous pensons que l’assurance devrait être disponible pour les particuliers et les entreprises quand, où et comment ils en ont le plus besoin. Nos solutions leaders du marché sont disponibles seules ou en tant que suite complèteet tous sont disponibles via Duck Creek à la demande. Visite www.duckcreek.com pour apprendre plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour les dernières informations – LinkedIn et Twitter.

Contacts médias :

Carley Bouquet

[email protected]