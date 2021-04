Vendredi, l’UEFA a abandonné Dublin et Bilbao en tant qu’hôtes de l’Euro 2020, faute de garantir la présence des supporters, les matchs destinés à la capitale irlandaise étant transférés à Saint-Pétersbourg et à Londres tandis que Séville intervient pour la ville basque. Munich a été confirmé comme lieu à la onzième heure, la ville allemande rejoignant Budapest, Bakou, Amsterdam, Bucarest, Glasgow, Copenhague et Rome. Organisé à partir de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le Championnat d’Europe se déroulera désormais dans 11 pays différents du 11 juin au 11 juillet. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est félicité de pouvoir «garantir un environnement sûr et festif» avec les supporters «à chaque match. « . Dublin et Bilbao ont perdu après que le gouvernement irlandais et les responsables de la région basque n’aient pas été en mesure d’assurer l’UEFA des supporters malgré la pandémie.

« Nous pensons juste que juin est trop tôt », avait déclaré mercredi le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

Les trois matches de groupe de Dublin se déroulent à Saint-Pétersbourg, et Wembley est le nouveau lieu de ses huitièmes de finale.

Séville obtient les trois matches et les huitièmes de finale de Bilbao après que son autorité régionale a promis à l’instance dirigeante du football européen que l’Estadio La Cartuja pourrait être rempli à 30% de sa capacité.

L’UEFA a déclaré qu’elle avait forcé le changement « simplement pour permettre aux supporters d’assister aux matchs après un an sans pouvoir regarder le football en direct dans les stades ».

Budapest, Saint-Pétersbourg, Bakou, Amsterdam, Bucarest, Glasgow, Copenhague, Rome et Londres avaient tous promis des foules comprises entre 25% et 100% de leur capacité à l’approche de la date limite de l’UEFA ce mois-ci.

Munich, lieu de rencontre des champions du monde France contre l’Allemagne le 15 juin, a obtenu le feu vert pour leurs quatre matches après confirmation par les autorités locales qu’ils seraient en mesure «d’accueillir un minimum de 14 500 spectateurs», a confirmé le communiqué de l’UEFA.

Bien qu’il y ait une déception à Dublin et à Bilbao pour avoir manqué quelque chose, l’UEFA a exprimé sa «reconnaissance et sa gratitude» aux deux villes, déclarant que «les deux sont considérées comme de bons sites pour accueillir les futurs événements de l’UEFA».

