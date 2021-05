Dublin est consterné par le projet présumé de Londres d’introduire une interdiction de poursuites contre les vétérans de l’armée d’Irlande du Nord au milieu de la tourmente du Brexit

S’exprimant jeudi, le porte-parole du ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a annoncé la désapprobation de son gouvernement face à la prétendue proposition de Londres. Il a déclaré que Dublin avait été en contact avec Westminster au sujet de leurs engagements envers l’accord de Stormont House et « Fortement déconseillé toute action unilatérale sur des questions aussi délicates. »

«Nous avons réitéré que seule une approche collective peut nous permettre de traiter ces problèmes de manière globale et équitable d’une manière qui réponde aux besoins des victimes, des survivants et de la société dans son ensemble. Les victimes et leurs familles sont la seule priorité », le porte-parole a été cité par l’Association de la presse.

Mercredi soir, le Daily Telegraph a rapporté que le gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson se préparait à introduire la semaine prochaine une nouvelle législation qui accorderait aux vétérans de l’armée d’Irlande du Nord l’immunité de poursuites.

Les crimes non résolus des «troubles» d’Irlande du Nord restent une question sensible. Une partie de l’accord Stormont House, signé par les gouvernements britannique et irlandais et les principaux partis d’Irlande du Nord en 2014, propose une nouvelle unité d’enquête indépendante pour réexaminer tous les décès non résolus au cours des trois décennies de conflit sectaire entre les militants nationalistes irlandais, pro Britanique « loyaliste » paramilitaires et les forces armées britanniques.

Environ 3 600 personnes sont mortes au cours des affrontements et cela reste une question sensible 23 ans après la signature de l’Accord du Vendredi saint.

Ces derniers mois, des groupes pro-britanniques sont descendus dans la rue pour protester contre l’accord sur le Brexit, qui les voit coupés du reste du Royaume-Uni et faisant effectivement toujours partie du marché unique de l’UE.

