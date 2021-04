S’exprimant mardi lors d’une réunion d’information parlementaire, le médecin-chef adjoint irlandais Ronan Glynn a déclaré qu’il y avait « Plus de raisons d’espérer que jamais » alors que l’Irlande commence à lever ses restrictions de verrouillage à l’échelle nationale. Glynn a également cherché à répondre aux préoccupations selon lesquelles de nouvelles limites d’âge pour le jab d’AstraZeneca entraveraient le déploiement du vaccin.

« J’espère que, sur la base des recommandations d’hier soir, l’impact sur le déploiement global au niveau de la population devrait être assez minime si l’on considère où nous en serions maintenant d’ici la fin mai, la fin juin », Glynn a déclaré aux législateurs.

S’exprimant plus tôt mardi à l’Irish Times, Denis McCauley, président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise (IMO), a déclaré que ce serait « naïve » pour supposer qu’il n’y aura aucun impact. «Plus on parle des risques d’un vaccin, plus les gens diront:« Eh bien, je n’ai pas celui-là ». C’est tout simplement standard, » il a dit.

Lundi soir, le Comité consultatif national de l’immunisation (NIAC) d’Irlande a déclaré que le vaccin anglo-suédois ne devrait être administré qu’aux personnes de plus de 60 ans au milieu des craintes de caillots sanguins très rares, à la suite de mesures similaires prises dans d’autres pays après les derniers examens de sécurité par Régulateurs européens et britanniques des médicaments.

«Une forte utilisation du vaccin dans tous les groupes d’âge est nécessaire pour contrôler Covid-19, afin que les restrictions de santé publique puissent être supprimées en toute sécurité», a déclaré l’organisme, défendant sa décision d’agir avec prudence.

Au 10 avril, 1 058 394 doses de vaccins Covid-19 produits par Pfizer, Moderna et AstraZeneca avaient été administrées en Irlande.

Le pays devait également commencer à recevoir bientôt des doses de l’offre Johnson & Johnson récemment approuvée, mais la société a annoncé mardi qu’elle le ferait. «Retarder de manière proactive» son déploiement européen comme le risque de « extrêmement rare » les caillots sanguins signalés chez certains receveurs de son vaccin sont étudiés.

On avait déjà parlé du fait que le Royaume-Uni pourrait partager ses doses excédentaires avec l’Irlande, dont certaines – sinon la totalité – auraient pu être des jabs AstraZeneca de fabrication britannique. Arlene Foster, première ministre de l’Irlande du Nord voisine, a qualifié le plan « un coureur, » après que le Sunday Times ait affirmé que la proposition pourrait permettre de supprimer plus rapidement les restrictions de Covid-19 dans la région. Cependant, la suggestion a été rejetée peu de temps après par un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!