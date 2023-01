Dubaï vient de supprimer une taxe de 30% sur l’alcool

Londres/Abou Dabi

Dubaï a supprimé une taxe de 30% sur l’alcool et ne facturera plus les touristes ou les expatriés pour les permis d’achat de boissons alcoolisées alors que l’émirat tente d’attirer davantage de travailleurs et de visiteurs étrangers face à une concurrence régionale croissante.

Deux grands détaillants de la ville, situés aux Émirats arabes unis (EAU), ont déclaré qu’ils avaient réduit leurs prix pour tenir compte de la réduction d’impôt.

“Acheter vos boissons préférées est désormais plus facile et moins cher que jamais”, a annoncé dimanche Maritime and Mercantile International (MMI) sur son compte Instagram. MMI, l’un des plus grands détaillants d’alcool de Dubaï et une filiale du groupe public Emirates, possède 21 magasins à travers la ville, selon son site Internet.

African + Eastern, un autre détaillant de boissons, a déclaré dimanche sur sa page Instagram qu’il avait supprimé la taxe et qu’il offrait désormais des licences d’alcool personnelles à un coût nul.

Il est interdit aux musulmans d’acquérir des licences pour l’achat d’alcool à Dubaï.

CNN a contacté le bureau des médias du gouvernement de Dubaï pour obtenir des commentaires.

Les changements seront en place pendant un an dans le cadre d’une période d’essai, Reuters a rapporté, citant des sources médiatiques nationales.

Face à la concurrence émergente des pays de la région, plusieurs villes des Émirats arabes unis ont adopté des politiques attrayantes à l’échelle mondiale au cours des dernières années, notamment la légalisation de la cohabitation par des couples non mariés et l’autorisation de la vente d’alcool pendant le mois sacré du Ramadan, qui était auparavant interdit dans tout le pays. le pays.

Plus récemment, une semaine de travail du lundi au vendredi a été introduite pour se synchroniser avec les affaires mondiales, après des années d’horaire du dimanche au jeudi.

La vente de l’alcool aux EAU est déjà plus libéralisé par rapport aux pays voisins du Golfe. Près de 90% de sa population est composée d’étrangers.

Les visiteurs internationaux ont dépensé plus de 29 milliards de dollars à Dubaï en 2022, le plus au monde, selon les données du World Travel and Tourism Council.

Mais la ville fait face à une concurrence croissante de son voisin, l’Arabie saoudite, qui investit massivement dans son propre secteur touristique alors qu’elle diversifie son économie loin du pétrole.

Le prince héritier Mohamed ben Salmane tente de changer l’image du royaume loin d’un pays musulman conservateur pour attirer les entreprises mondiales, les talents et le tourisme. Certaines parties de son complexe Red Sea Global, qui comprend une collection de méga-hôtels, devraient ouvrir cette année.