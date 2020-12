Dubaï continue de croître en tant que plaque tournante métropolitaine et afin de maintenir la ville en mouvement, l’infrastructure et le réseau de transports publics ont dû se développer.

Créée en 2005, l’Autorité des routes et des transports de Dubaï, ou RTA, s’est chargée de cette tâche.

« Dubaï est une ville d’environ trois millions d’habitants, nous accueillons environ 20 millions de visiteurs chaque année, et notre principale priorité, au moins au RTA, est de faire en sorte que ces personnes puissent se déplacer dans un endroit très sûr, évidemment numéro un, mais aussi d’une manière harmonieuse et durable en tant qu’un », a déclaré Ahmed Bedrosian, PDG de l’Agence des transports publics de Dubaï (RTA).

En 15 ans, le réseau s’est élargi pour inclure les systèmes de métro et de tramway, les bus, les bateaux-taxis et les services de covoiturage, dont une flotte de voitures électriques.

Mais ce ne sera pas le seul moyen de voyager dans un proche avenir.

L’Hyperloop Vierge

le Hyperloop vierge est un système de transport souterrain qui implique des nacelles à l’intérieur de tubes à vide transportant des passagers à grande vitesse.

Hyperloop est entré dans l’histoire le mois dernier à Las Vegas, au Nevada, lorsque les premiers passagers ont voyagé avec succès dans un pod Hyperloop.

Le projet de plusieurs millions d’euros réduira le temps de trajet des navetteurs entre Dubaï et Abu Dhabi d’un peu plus d’une heure à environ 12 minutes.

Un investissement important dans le projet a été réalisé par la société basée à Dubaï Monde DP, un fournisseur mondial de solutions logistiques intelligentes.

«Les nouvelles technologies sont vraiment l’épine dorsale de notre économie aujourd’hui. Gouvernement électronique, gouvernement intelligent, le port utilise tout le type de technologie. Et donc cela nous convient.», Déclare le sultan Ahmed bin Sulayem, président de Virgin Hyperloop, président et PDG de DP World.

« Je suis vraiment heureux et fier que nous ayons pu vraiment mettre deux personnes dans une cabine et ils ont lévité et ils sont allés à une vitesse de cent soixante-douze kilomètres à l’heure dans un tunnel qui a été fait exprès. »

L’avenir de la mobilité

Le gouvernement de Dubaï a formé le Dubai Future Council for Transportation pour examiner la mobilité future.

« Il faut prendre des risques et devenir le premier à adopter ce type de technologies. Bien sûr, il faut calculer le risque. Mais en fin de compte, nous avons prouvé par le passé que nous sommes prêts à prenez des risques », dit Bedrosian.

« Nous avons fait, par exemple, le premier essai avec un taxi aérien autonome, par exemple, en 2017. Cela signifie également l’objectif de Dubaï de devenir l’une des premières villes au monde à avoir un service de taxi aérien autonome. »

« L’autre chose est la flexibilité. Je pense que nous avons prouvé dans le passé que nous sommes très flexibles. La prise de décision est extrêmement rapide dans notre ville, et par conséquent nous sommes capables d’ajuster et de changer nos réglementations et politiques très rapidement par rapport à d’autres villes afin de pouvoir adopter ces technologies à l’avenir. «

Le Conseil du futur vise à accroître l’utilisation des transports publics et de la mobilité partagée et a pour objectif que 25% des déplacements soient effectués par des modes autonomes d’ici 2030.

Véhicules autonomes et solutions autonomes

L’Autorité des routes et des transports teste également une variété de modes de véhicules autonomes et de solutions autonomes.

Dans un proche avenir, Dubaï prévoit de mettre en œuvre un nouveau système de rails suspendus ou des sky pods pour révolutionner les déplacements dans la ville.

Le désir de modes de transport plus respectueux de l’environnement, plus sûrs et plus confortables s’est accru ces dernières années.

Mais avec l’avènement de la pandémie, nous avons vu la popularité des modes de transport personnels croître davantage.

Des choses comme ce véhicule, les scooters électriques et les vélos électriques ont vu leur popularité et la demande augmenter encore

Ensemble, ils forment des solutions de dernier kilomètre pour le public et les entreprises afin de rendre la première et la dernière partie des trajets plus sûre et plus rapide.

«Quand vous regardez le transport personnel, donc nous regardons le puits, nous nous concentrons sur le premier et le dernier kilomètre. Donc, c’est la commodité de faire la navette depuis des scooters. Vous avez le côté santé des vélos électriques et ensuite vous a obtenu les cyclomoteurs privés », déclare Adam Ridgway, PDG de One Moto.

« L’avenir de la mobilité à mes yeux est la commodité et nous avons le premier et le dernier kilomètre. Vous voulez savoir que lorsque vous sortez de chez vous, vous avez un véhicule que vous pouvez utiliser là-bas. »

« Et puis vous regardez le milieu du mile avec les voitures. Et je vois que la mobilité partagée va être une priorité pour l’avenir. »

Le but de la mobilité supplémentaire est à plusieurs niveaux. C’est économiquement positif. C’est meilleur pour l’environnement et plus sûr et réduira les temps de trajet.

« La beauté d’Hyperloop est qu’il se connecte en quelques minutes. Les villes et les villages, les centres et le trafic sont un énorme problème. Ces villes qui se développent et il y a une limite au nombre d’autoroutes que vous pouvez construire », déclare le sultan Ahmed bin Sulayem.

« Il y a une limite au nombre de métros que vous faites. Hyperloop consiste à vendre du temps aux gens. Et la seule chose que nous ne pouvons pas acheter dans le monde, c’est le temps, et les gens ne veulent pas être coincés dans la circulation pendant des heures parfois .:

«Et s’ils voyagent depuis des villes éloignées, cela prend beaucoup de temps. Et c’est une solution qu’Hyperloop apportera».

La façon dont nous voyageons évolue et change et Dubaï est prête à rejoindre la course aux meilleurs modes de transport pour faire bouger la ville.