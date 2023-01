Dubaï suspend la taxe sur l’alcool alors que la concurrence régionale s’intensifie

Offrir de l’alcool nettement moins cher est susceptible de renforcer la position de Dubaï en tant que centre du Moyen-Orient pour le tourisme et les affaires à un moment où les économistes sont avertissement d’un ralentissement économique mondial qui pourrait réduire les dépenses de voyages et de loisirs.

Plus de 90% de la population de Dubaï sont des résidents étrangers, et l’alcool est largement disponible dans l’émirat depuis des années, contrairement à l’Arabie saoudite et au Koweït voisins – où il reste interdit – et au Qatar, où son achat est plus restreint. Mais la lourde taxe municipale a fait grimper les prix de l’alcool dans la cité-état, où les habitants se plaignent de la hausse coût de la vie et le tourisme est souvent orienté vers le luxe.

Les changements devraient donner un coup de pouce à l’industrie hôtelière locale, a déclaré lundi Maritime and Mercantile International, l’un des principaux distributeurs du pays, sur LinkedIn.

“Les prix sont là pour rester et font l’objet d’un essai à long terme”, a déclaré un autre distributeur d’alcool, African + Eastern, dans un communiqué. Le Financial Times a rapporté que la suspension fiscale durerait une période d’essai d’un an, citant des dirigeants de l’industrie.

“Un grand crédit au gouvernement de Dubaï pour avoir pris une décision aussi audacieuse”, a déclaré lundi Jason Dixon, directeur général d’African + Eastern, ajoutant que la société répercuterait l’intégralité des économies sur les consommateurs. “Cette annonce sera particulièrement transformatrice pour les touristes et les résidents.”

Cette décision était la dernière d’une série de mesures qui semblent être conçues pour consolider la position de Dubaï en tant que plaque tournante dominante pour le tourisme et l’investissement au Moyen-Orient.