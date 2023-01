Dubaï supprime sa taxe sur l’alcool de 30 % pour attirer davantage de touristes

Les médias, et non les hôtels eux-mêmes, qualifient souvent les hôtels comme Burj Al Arab d’hôtels “six étoiles” ou “sept étoiles”. Attendre la lumière | moment | Getty Images

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Dubaï supprime sa taxe de 30% sur les ventes d’alcool pour le reste de l’année, a annoncé lundi la municipalité de l’émirat, la dernière décision d’une série de changements de politique de libéralisation au cours des dernières années visant à stimuler le tourisme et à attirer plus de résidents étrangers. “La municipalité de Dubaï a temporairement cessé de percevoir la redevance de 30 % auprès des sociétés de boissons alcoolisées pendant une période d’un an du début du 01/01/2023 à la fin du 31/12/2023. Les sociétés autorisées à vendre dans l’émirat de Dubaï ont été informés de cette décision”, a écrit la municipalité de Dubaï dans un message de son compte Twitter officiel. Cette décision est probablement une tentative d’augmenter le tourisme et de stimuler davantage d’affaires parmi les visiteurs et les résidents alors que Dubaï progresse dans son objectif de devenir “l’endroit le plus heureux sur Terre”. L’alcool est notoirement cher à Dubaï, une pinte de bière coûtant souvent 15 $ et un verre de vin jusqu’à 20 $ ou plus. Les distributeurs locaux d’alcool ont annoncé la nouvelle en premier, la chaîne de boissons alcoolisées basée à Dubaï Maritime and Mercantile International (MMI) écrivant sur sa page Facebook dimanche : “Vous pouvez maintenant : économiser 30 % de taxe municipale sur les boissons alcoolisées. Nous l’avons reflété dans tous nos tarifs !” Il a ajouté que la taxe de vente (TVA) de 5 % des Émirats arabes unis s’applique toujours.

Il a également déclaré que les permis d’alcool personnels, auparavant obligatoires pour tous les résidents de Dubaï pour acheter de l’alcool dans les magasins et coûtant 270 dirhams (73,50 $), sont désormais gratuits. Avant le 1er janvier, les permis d’alcool devaient être renouvelés chaque année et avaient un délai de traitement d’environ quatre semaines. Cependant, l’achat d’alcool dans les bars ne nécessitait aucune licence. Il n’est pas certain que les nouvelles licences gratuites auront toujours les mêmes délais de traitement ou les mêmes exigences de renouvellement. Dubaï est également le seul émirat des Émirats arabes unis qui exigeait que les résidents obtiennent un permis d’alcool pour les achats en magasin ; dans cinq autres émirats, dont Abu Dhabi, aucune licence n’était requise, et dans l’émirat plus conservateur des Émirats arabes unis, Sharjah, la vente d’alcool n’est pas autorisée. Certains résidents de Dubaï étaient mécontents de cette annonce abrupte, ayant récemment payé la totalité des frais de leur licence annuelle. “Je viens de faire la licence il y a quelques jours et j’ai payé. Quelqu’un peut-il expliquer comment cela s’est produit ? Pourquoi cela n’a-t-il pas été mentionné alors ?” un utilisateur de Facebook a écrit dans un commentaire sur le message de MMI. “Mon mari a payé la licence il y a 2 jours, nous aurions aimé que vous disiez quelque chose ! Et il n’a reçu aucun bon comme indiqué sur votre page et votre site Web. Je me sens vraiment trompé”, a écrit un autre utilisateur. L’un des utilisateurs a déclaré que MMI lui avait offert une bouteille de vin gratuite en guise de compensation, ce qu’elle a qualifié de “inacceptable”. CNBC a contacté MMI pour commentaires.

Plus largement, les habitants ont fêté et accueilli la nouvelle. L’annonce intervient également alors que l’Arabie saoudite voisine intensifie sa volonté apparente de supplanter les Émirats arabes unis en tant que capitale touristique et commerciale de la région. L’Arabie saoudite est encore un pays sec, et ses lois strictes et sa société largement conservatrice sont des obstacles pour de nombreux résidents étrangers potentiels. Les Émirats arabes unis, en revanche, et en particulier sa capitale commerciale, Dubaï, abritent une population diversifiée d’expatriés à 90 % et offrent depuis longtemps des modes de vie comparables à ceux du monde occidental. La ville compte d’innombrables bars, discothèques et restaurants servant de l’alcool, une tenue vestimentaire conservatrice n’est pas requise, toutes les grandes religions peuvent créer des lieux de culte et la cohabitation avant le mariage est légale, alors qu’en Arabie saoudite et dans certains autres États arabes du Golfe, ce n’est pas le cas.

