Dubaï repousse les limites architecturales en dévoilant un gratte-ciel ultra fin

Une combinaison d’images montrant des illustrations illustrant différents angles du prochain gratte-ciel Muraba Veil à Dubaï, aux Émirats arabes unis. -Instagram/@cnnstyle/@hypebeast

Dubaï possède l’un des horizons les plus emblématiques du monde, avec une architecture époustouflante et des gratte-ciel remarquables, dont le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde et symbole de la grandeur de la ville.

Cependant, alors que d’autres pays intensifient également leurs projets, Dubaï prévoit de continuer à dominer la scène des gratte-ciel en annonçant récemment un autre immeuble de grande hauteur qui promet d’être loin d’être ordinaire.

Témoignant de la quête incessante d’innovation de la ville, Dubaï a récemment dévoilé des plans pour la construction d’un gratte-ciel ultra mince, baptisé Muraba Veil, CNN signalé.

Ne mesurant pas plus d’un appartement en largeur, ce mince bâtiment de 73 étages s’élèvera à 1 274 pieds de haut sur les rives du canal qui traverse la Sheikh Zayed Road à Dubaï.

La largeur du bâtiment ne mesurera que 74 pieds, avec 131 appartements comprenant entre deux et cinq chambres chacun, selon un communiqué envoyé à CNN par le développeur du projet basé aux Émirats arabes unis, Muraba.

L’immeuble haut de gamme comprendra « une gamme d’équipements de loisirs », notamment un spa, un restaurant, une galerie, un terrain de padel et une salle de cinéma privée, indique le communiqué.

Une illustration montrant l’intérieur du prochain gratte-ciel Muraba Veil à Dubaï, aux Émirats arabes unis. -Instagram/@hypebeast

Chaque appartement sera calqué sur les maisons arabes traditionnelles, autour d’une cour intérieure et « adouci par l’ombre et la verdure », a indiqué le promoteur.

Pendant ce temps, la conception du bâtiment est « révélée derrière une série de couches », la première étant le « voile », que l’équipe créative décrit comme « un maillage en acier inoxydable sur mesure, poreux et réactif, reflétant les différentes nuances du ciel ».

Ce bâtiment unique a été conçu par la société espagnole RCR Arquitectes, lauréate du prestigieux prix Pritzker — surnommé le « Nobel de l’architecture » — en 2017.

Cependant, mettre la main sur un appartement dans le Muraba Veil, qui devrait être achevé d’ici décembre 2028, n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde puisque les prix débuteront à partir de 4,9 millions de dollars.

Une combinaison d’images montrant des illustrations représentant des zones à l’intérieur du prochain gratte-ciel Muraba Veil à Dubaï, aux Émirats arabes unis. -Instagram/@cnnstyle/@hypebeast

Dans un communiqué de presse, Rafael Aranda, fondateur de RCR Arquitectes, a déclaré : « Nous sommes passionnés par le fait que nos bâtiments répondent au lieu, qu’ils appartiennent au site et au paysage indigène où ils se trouvent.

« Ils doivent communiquer avec la nature et s’imprégner de l’atmosphère de la culture locale. »

De plus, l’imposante ligne d’horizon de Dubaï accueillera le Burj Azizi, qui devrait atteindre 2 379 pieds, et qui devrait également être achevé en 2028.