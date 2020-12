«Pour coïncider avec les célébrations de la fête nationale des Émirats arabes unis, nous rappelons la participation de la légende du football argentin Diego Maradona aux précédentes célébrations de la journée nationale du Conseil des sports de Dubaï», a tweeté DSC.

Ils ont également posté une vidéo de « El Diego » où il prend part à la 42e célébration de la fête nationale des EAU en 2012.

Dans la vidéo, Maradona, vêtue de vêtements traditionnels, a rejoint un groupe de jeunes émiratis dans une danse folklorique traditionnelle «Al Ayyala».

Il y a quelques jours, le Burj Khalifa de Dubaï a également rendu un hommage éblouissant à Maradona, après sa mort à Buenos Aires, en Argentine, mercredi.

Le plus haut bâtiment du monde était orné des statues de feu l’Argentin, qui a conduit son pays à la gloire de la Coupe du monde 1986.

Maradona était une figure populaire aux Emirats Arabes Unis en raison de ses séjours en tant qu’entraîneur avec Al Wasl et Fujairah Club. L’Argentin a passé 14 mois à Al Wasl et une seule saison au Fujairah Club. Il a ensuite pris la relève en tant qu’ambassadeur sportif honoraire de Dubaï et a assisté à des événements sportifs de haut niveau.

Maradona, 60 ans, est décédé mercredi des suites d’une crise cardiaque à son domicile de Tigre, près de la capitale argentine, Buenos Aires. Sa mort est survenue à peine deux semaines après avoir subi une opération au cerveau.