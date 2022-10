Dubaï profitera de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

La Coupe du Monde de la FIFA attire peut-être jusqu’à 1,2 million de fans au Qatar, mais l’émirat flashy voisin de Dubaï cherche également à tirer profit du tournoi sportif majeur qui se déroule à quelques minutes de vol.

Certains clubs de fans de football ont déjà annoncé qu’ils se rendraient au Qatar pendant la coupe sur des vols de 45 minutes au départ de Dubaï, la ville-État bordée de gratte-ciel des Émirats arabes unis. D’autres fans prévoient de dormir sur des bateaux de croisière ou de camper dans le désert au milieu d’une ruée fébrile vers des chambres à Doha.

Les compagnies aériennes, les bars, les restaurants, les centres commerciaux et d’autres attractions de Dubaï espèrent maintenant en bénéficier, stimulant encore leur rebond de l’industrie touristique au cours des mois cruciaux d’automne et d’hiver après les coups portés par la pandémie de coronavirus.

“Si vous ne pouvez pas rester au Qatar, Dubaï est l’endroit où vous aimeriez le plus aller en tant que touriste étranger”, a déclaré James Swanston, expert du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez Capital Economics. « C’est un endroit sûr, un endroit plus libéral en termes de normes occidentales. C’est la destination la plus attrayante.

Abritant désormais le plus haut bâtiment du monde, des centres commerciaux caverneux – dont un avec une piste de ski intérieure – et une scène de discothèque florissante, Dubaï a connu une croissance explosive alimentée par son marché immobilier en plein essor qui a transformé l’ancien village perlier. les 20 dernières années.

Son transporteur long-courrier Emirates a contribué à faire de l’aéroport international de Dubaï le plus fréquenté au monde pour les voyages à l’étranger et offre un flux constant de nouveaux visiteurs qui séjournent pour des escales ou plus. Et tout en restant un émirat autocratique comme ses autres voisins arabes du Golfe, Dubaï a une vision relativement plus libérale de la boisson et de la vie nocturne.

Dans la perspective du tournoi, les inquiétudes concernant l’espace des chambres d’hôtel et les prix élevés des chambres disponibles ont suivi le Qatar, qui manque de capacité hôtelière pour toutes les équipes, les travailleurs, les bénévoles et les fans de la Coupe du monde. Ainsi, Doha a créé des sites de camping et de cabine, loué des bateaux de croisière et encouragé les fans à rester dans les pays voisins et à venir assister aux matchs.

Le Qatar a estimé qu’il disposera de 45 000 chambres d’hôtel pour le tournoi.

Les pays voisins, comme Bahreïn, le Koweït et l’Arabie saoudite, suggèrent également qu’ils pourraient voir un pic de visiteurs – même si Bahreïn est le seul d’entre eux à autoriser l’alcool. Même l’Iran, il y a des mois, a suggéré d’élaborer des plans pour que les touristes de la Coupe du monde restent sur son île de Kish. Apparemment, rien n’est venu de l’idée et maintenant la République islamique est saisie par des protestations à l’échelle nationale.

Pendant ce temps, Dubaï compte plus de 140 000 chambres d’hôtel, ce qui la place facilement dans le top 10 des destinations mondiales en ce qui concerne les chambres d’hôtel disponibles, a déclaré Philip Wooller, directeur principal de STR, une société qui surveille l’industrie hôtelière. Dubaï propose également des fourchettes de prix supérieures à ce que le Qatar peut actuellement offrir, compte tenu de la demande, a-t-il déclaré.

“Je pense que Dubaï est une ville incroyablement éclectique”, a déclaré Wooller. “Vous pouvez acheter une chambre pour 100 $ ou vous pouvez acheter une chambre pour 5 000 $.”

Pourtant, a-t-il ajouté, il s’attend à ce que “le Qatar puisse accueillir la plupart des fans venant à la Coupe du monde (mais) il y aura un effet d’entraînement à Dubaï”.

Dubaï semble tout à fait prêt à profiter du tournoi.

Son transporteur à bas prix, FlyDubai, prévoit jusqu’à 30 vols aller-retour par jour pendant la Coupe du monde, faisant la navette entre l’aéroport international Al Maktoum de Dubaï à Dubai World Central, ou DWC, dans le sud de la ville-État, et Doha. Aéroport international, ancien aéroport principal du Qatar.

Parmi les autres compagnies aériennes susceptibles d’utiliser l’aéroport d’Al Maktoum figurent KLM, Qatar Airways et Wizz Air, tandis que des jets privés voleront également de là vers le tournoi, a déclaré Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports. Cela pourrait aider à renforcer le profil d’un aérodrome que Dubaï espère agrandir à l’avenir alors que l’aéroport international de Dubaï approche de sa capacité.

“C’est une grande expérience pour nous de voir DWC soudainement si occupé pour la Coupe du monde”, a-t-il déclaré. “Cela donnera une exposition à la commodité de l’aéroport pour tant de personnes qui (les compagnies aériennes peuvent) préférer opérer à partir de là.”

Le coup de pouce économique attendu de la Coupe du monde pour Dubaï intervient après son revirement après avoir souffert de la pandémie. Il a dépensé des milliards pour son exposition mondiale retardée Expo 2020 – qui a largement attiré des visiteurs déjà aux Émirats arabes unis.

Dubaï, comme une grande partie du monde, a été fermée au début de 2020. Cependant, en juillet de cette année-là, elle a annoncé sa réouverture aux touristes. Bien que Dubaï ait fait face à une vague de critiques internationales lorsque des cas se sont propagés depuis l’émirat des mois plus tard, vers le Nouvel An, Dubaï et le reste des Émirats arabes unis ont largement déployé des vaccins.

Les Émirats arabes unis ont abandonné leur politique de masque obligatoire il y a environ un mois.

“Dubaï est sur les radars de beaucoup de gens comme l’un des endroits les plus phénoménaux à visiter”, a déclaré Dennis McGettigan, PDG d’un empire éponyme de bars irlandais à Dubaï et ailleurs. “Et je pense que la Coupe du monde a ajouté une couche” d’envie de visite.

McGettigan a déclaré que son entreprise de bar avait déjà augmenté de 40% ses ventes par rapport à 2019, ce qu’il a lié à la demande refoulée de socialisation après les pires jours du virus. Il a dit qu’il était en sureffectif dans ses emplacements et s’attend à de solides affaires tout au long du tournoi.

Mais McGettigan et d’autres ont reconnu les vents contraires auxquels Dubaï est confronté pour attirer les touristes de la Coupe du monde – le dollar américain fort. Le dirham émirati est depuis longtemps indexé sur le dollar, ce qui rend un voyage à Dubaï désormais plus cher pour ceux qui utilisent la livre sterling, l’euro et d’autres devises.

D’autres dangers financiers guettent également Dubaï, dépendant du tourisme, construit sur la promesse de la mondialisation.

“Nous devons toujours faire attention aux pressions économiques mondiales, notamment la hausse des taux d’intérêt, les prix élevés du pétrole et des matières premières, et les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui créent des pressions inflationnistes susceptibles d’avoir un impact sur la reprise économique de Dubaï”, a déclaré Sapna Jagtiani de S&P Global Ratings.

McGettigan ne attendez-vous à ce que ce soit trop étouffant. Son entreprise organisera également une immense zone de fans dans les étendues herbeuses de Dubai Media City, avec des performances musicales, des télévisions massives et même une zone sur le thème de l’hiver dans les environs désertiques de Dubaï.

“Moi, pour un, je suis absolument ravi de voir tout revenir à pleine vapeur et en fait un peu plus », a-t-il déclaré.

