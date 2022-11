Dubaï profite de la Coupe du monde du Qatar 2022

Un yacht qui peut être loué pour regarder la Coupe du monde tout en naviguant autour de Dubaï est amarré dans le port de Dubaï le 1er novembre 2022, avant le tournoi de football de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Photo de Giuseppe CACACE / AFP) (Photo de GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images) Giuseppe Cacace | AFP | Getty Images

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le Qatar n’est pas le seul pays à connaître un boom touristique massif grâce à l’accueil de la Coupe du monde 2022. Les Émirats arabes unis voisins devraient également profiter de la vague, avec sa capitale commerciale fastueuse de Dubaï qui devrait voir environ 1 million de visiteurs supplémentaires au cours du tournoi de football, selon le Conseil des sports de Dubaï. Paul Griffiths, PDG des aéroports de Dubaï, a qualifié en août Dubaï de “porte d’entrée principale” vers la Coupe du monde et a prédit qu’elle verrait plus de touristes que le Qatar lui-même. Et la ville met tout en œuvre, tirant parti de sa réputation de ville hypermoderne plus libérale et construite que le Qatar et faisant la publicité des attractions touristiques extravagantes pour lesquelles elle s’est forgée une réputation. Dubaï est connue pour ses expériences extravagantes et extravagantes, comme son complexe de pistes de ski couvertes dans le désert, la piscine artificielle la plus profonde du monde, le bâtiment le plus haut du monde et la plus grande grande roue. Il a maintenant ajouté des expériences spécifiques sur le thème de la Coupe du monde, profitant simultanément du fait que le Qatar, un petit pays de 3 millions d’habitants, a du mal à accueillir tous ses touristes attendus et beaucoup d’entre eux choisiront plutôt de se loger à Dubaï pour les matchs.

Images Getty | Une vue générale de la région de West Bay avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, le 18 novembre 2022 à Doha, au Qatar. Images Getty | François Nel

Cela a été rendu possible par les “navettes aériennes le jour du match” exploitées par Qatar Airlines et la compagnie low-cost FlyDubai basée à Dubaï – permettant aux voyageurs de réserver des vols aller-retour le jour même au départ de Dubaï ou d’Oman à proximité pour assister à un match au Qatar et retour en moins de 24 heures. “À seulement une heure de vol du Qatar, Dubaï est une destination familière pour les voyageurs du monde entier”, a déclaré à CNBC Taufiq Rahim, chercheur à la Mohammed bin Rashid School of Government. “Son infrastructure touristique et ses conditions d’entrée simples en font une base idéale pour les fans de la Coupe du monde.” Le Qatar devrait avoir livré 45 000 chambres d’hôtel au total début novembre, selon Cushman & Wakefield Qatar, avec des hébergements de tournoi “renforcés par des bateaux de croisière, des installations de camping, des appartements et des villas”. Dubaï, quant à elle, en tant que ville compte plus de 140 000 chambres d’hôtel, selon la société de données hôtelières STR. Autour des différents émirats des Émirats arabes unis, 43 zones de fans pour regarder les matchs ont été mises en place, avec certaines des plus grandes – comme la fan zone officielle BudX de Budweiser dans le port de Dubaï – assez grande pour accueillir 10 000 fans par jour avec des matchs diffusés sur d’énormes écrans de 3 552 pieds carrés . Il y a même un hôtel sur le thème du football sur l’archipel artificiel des palmiers de Dubaï, où les fans les plus dévoués peuvent séjourner tout en faisant la navette vers et hors de Doha pour les matchs quotidiens.

Une vue générale du centre-ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 08 décembre 2021. Satish Kumar | Reuter

Une expérience de visionnage de match de 20 000 $ par nuit

Les revenus de Dubaï ne proviendront pas seulement des séjours à l’hôtel et des restaurants. Les visiteurs de l’émirat peuvent louer des superyachts qui coûtent des dizaines de milliers de dollars par nuit pour regarder des matchs tout en naviguant dans le golfe Persique. Xclusive Yachts, la plus grande société de location de yachts privés des Émirats arabes unis, offre son expérience maritime la plus opulente à 20 000 $ par nuit sur un superyacht à trois ponts avec un skydeck, un bar à bord, un skylounge, cinq cabines et un chef étoilé Michelin servant des repas gastronomiques. “Nous attendons plus de 300 % [rise] de réservations de yachts en novembre et décembre, principalement en raison des visiteurs de la Coupe du monde et du Qatar qui recherchent également des activités de loisirs à Dubaï”, a déclaré le directeur général Amit Patel à Doha News en octobre.

Akbar al-Baker (3e-L), ministre du Tourisme du Qatar et PDG de Qatar Airways, donne une conférence de presse sur les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, dans la capitale Doha le 26 mai 2022, accompagné du PDG d’Oman Air Abdulaziz al-Raisi, le PDG de flydubai, Ghaith al-Ghaith, et le PDG de Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), le capitaine Ibrahim Koshy. Karim Jaafar | AFP | Getty Images

Le trafic aérien est également en hausse – les aéroports de Dubaï ont annoncé à la mi-novembre qu’un énorme 120 vols de navette voleront à destination et en provenance de l’aéroport Dubai World Central chaque jour entre les dates de début et de fin du tournoi du 20 novembre au 18 décembre. Et lundi, le PDG de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, a déclaré que presque tous les vols de navette de la compagnie aérienne le jour du match vers Doha étaient à pleine capacité. “C’est une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochains jours et semaines”, a déclaré Al Ghaith. Flydubai et Qatar Airways assureront conjointement les vols de navette le jour du match entre DWC et Doha. Avec l’ajout de vols depuis l’aéroport principal de Dubaï, Dubai International (DXB), les voyageurs peuvent prendre un vol toutes les 30 à 50 minutes.

Boom de la demande de jets privés

Mais comme partout à Dubaï, il existe une option de luxe si vous avez de l’argent à dépenser : les sociétés de charter de jets privés ont connu un boom des affaires, certains fans étant prêts à payer des sommes faramineuses pour se rendre aux matchs. “Nous assistons certainement à une forte augmentation du trafic entre Dubaï et Doha au cours du mois à venir”, a déclaré à CNBC Oleg Kafarov, directeur du développement du portefeuille et des communications de la société d’avions charter privés Jetex, basée à Dubaï. Jetex propose deux forfaits : un service de jet privé complet au prix de 240 000 dirhams des Émirats arabes unis (65 340 $) pour un maximum de 10 passagers, ou des sièges individuels au prix de 29 000 dirhams (7 895 $) chacun. Le temps de vol entre Dubaï et Doha est d’environ une heure.