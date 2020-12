Un escroc Playboy met des vies en danger en vendant de faux certificats de coronavirus négatifs afin que les Britanniques puissent voyager à l’étranger.

Danyal Sajid, 21 ans, a déclaré aux journalistes infiltrés qu’il avait déjà vendu jusqu’à 50 des documents, qui sont requis pour l’entrée par de nombreux pays.

Mais en plus de les vendre individuellement, l’employé de la banque gère l’entreprise illégale en tant que franchise et échange le faux modèle de certificat à d’autres pour 500 £.

Cela signifie que des centaines de Britanniques peuvent avoir embarqué sur des vols avec de faux résultats négatifs alors qu’ils sont positifs avec Covid.

Sajid s’est vanté d’avoir dépensé les bénéfices sur des voitures de luxe et une prostituée à Dubaï, où il a voyagé de Grande-Bretagne la semaine dernière en utilisant l’un de ses faux documents.

En quelques jours, il a embauché un Range Rover, une Mercedes G-Wagon, une Mercedes GTC, une Mercedes GTS et une Mercedes S63.

Il a dit qu’il espérait louer une Lamborghini avant de rentrer chez lui cette semaine.

D’autres images en ligne l’ont montré en train de poser dans une discothèque sur le toit de l’hôtel glamour Five Palm Jumeirah.

Il s’est vanté d’avoir dépensé 500 £ en une nuit sur place et a également décrit avoir pris une prostituée espagnole, qui, selon lui, ressemblait à un « modèle Instagram » et à qui il a payé 300 £ pour la nuit. En personne, il a dit qu’il ne savait pas combien il avait gagné grâce à l’arnaque, expliquant: « Je viens de le dépenser à Dubaï, frère. »

Sajid, qui s’attend à une augmentation des affaires alors que les voyages touristiques redeviennent possibles, n’était pas inquiet lorsque des journalistes infiltrés ont dit que l’un de ceux qui achetaient les faux certificats avait été testé positif pour Covid. facile à exploiter car il est presque impossible pour les compagnies aériennes et le personnel des frontières de vérifier si les documents sont authentiques.

Et il a dit qu’il prévoyait une deuxième fraude lorsque le programme de vaccination sera lancé si des certificats similaires sont délivrés comme preuve de vaccination.

Son Snapchat était rempli d’images de lui et de ses amis profitant des boîtes de nuit de Dubaï ainsi que de publicités pour son arnaque.

Un message disait: « Si quelqu’un d’autre veut le modèle, envoyez-moi un message! Pourrait vous voir ici dans Dubs ‘- et avec deux emojis rieurs.

En route pour Dubaï, il a posté une photo de lui dans son avion avec le faux certificat, écrivant: « Pour ceux qui ne pensaient pas que cela fonctionnait. Adiosssssss. ‘

Sajid, du Yorkshire, travaille au service client pour une grande banque, mais fait «tout ce qu’il peut» pour gagner de l’argent supplémentaire.

Hier soir, les experts de la santé ont averti que des gens pourraient mourir à cause de l’arnaque.

Le Mail a acheté un de ses certificats pour 75 £, moins d’un tiers des 250 £ qui nous ont été facturés pour passer un test et obtenir un document authentique. C’était au nom d’une chaîne respectée de cliniques privées, SameDayDoctor, avec la signature de l’un des médecins de l’entreprise.

Mais la clinique n’a rien à voir avec cela et se dit consternée par l’utilisation frauduleuse de leurs documents.

Des journalistes infiltrés se faisant passer pour des clients ont par la suite rencontré Sajid, qui leur a dit qu’il s’agissait d’une arnaque « simple » et que tout ce dont il avait besoin était leur date de naissance, leur adresse, leur nom complet tel qu’il figure sur le passeport et la date du voyage. «Bruv, c’est ça, c’est simple», dit-il. Il a décrit comment il avait commencé la fraude il y a deux mois après que son cousin eut obtenu un véritable certificat pour voyager au Pakistan.

Il a dit: « Je l’ai regardé et je me suis dit, il n’y a pas de numéro, laissez-moi scanner cela. J’étais en train de jouer avec ça et puis j’ai attiré les gens et boum, ça a juste décollé, mec, ça a juste décollé …

«Nous avons le modèle … et changeons simplement les noms. C’est la bonne chose. Il a ajouté: « Maintenant, ils vont commencer à faire des vaccins, mais il y aura un code unique pour les vaccins, si vous avez été injecté ou non. Mais nous trouverons un moyen.

Il a déclaré qu’il avait fait « quarante à cinquante » des certificats de test, y compris pour lui-même, ses amis et l’une de leurs petites amies qui se trouvaient actuellement à Dubaï.

«Ce n’est qu’un trou dans le système. Ils ne vont pas le scanner, il n’y a pas de code à barres. Il n’y a pas de numéro unique pour vous. C’est là la faille. Tout le monde sait que les chances qu’ils appellent sont très faibles. Ils ne vont s’asseoir sur aucune compagnie aérienne et passer en revue 300 médecins.

«Premièrement, les médecins sont bien trop occupés maintenant, même pour décrocher le téléphone. Numéro deux, je ne sais pas s’ils le peuvent, ce sont des informations privées et confidentielles. Il nous a dit: «Je suis un gars très honnête».

L’abus des certificats Covid s’est inquiété.

Les Émirats arabes unis ont déjà interdit aux Kenyans d’entrer dans le pays après avoir trouvé des visiteurs en utilisant des documents falsifiés.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré: «C’est absolument épouvantable. Il profite littéralement de quelque chose qui pourrait raisonnablement conduire à la mort de quelqu’un ou, sinon à la mort, à une personne gravement débilitante pour Covid 19.

« La propagation d’une personne positive voyageant en utilisant un certificat négatif pourrait finir par causer la mort de la grand-mère de quelqu’un. »

Il a ajouté que la facilité de la fraude signifiait que cela pourrait être la pointe de l’iceberg: «Si cela devient encore plus un problème, il faudra des mesures plus fortes pour arrêter la contrefaçon.

Sarah Bruce-Ball de SameDayDoctor a déclaré que les faux certificats étaient extrêmement préoccupants.

Elle a ajouté: « Si les compagnies aériennes ou le personnel des frontières nous téléphonaient, nous pourrions immédiatement vérifier si un certificat est authentique et nous serions très heureux de le faire, comme nous le faisons parfois pour les pharmaciens au sujet des ordonnances. »

Contacté pour un commentaire, Sajid a déclaré: « Désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Il a ensuite raccroché et n’a pas répondu aux autres appels et messages.