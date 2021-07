Dubaï ouvre une piscine de 200 pieds de profondeur avec une « ville engloutie » sous-marine

Dubaï abrite déjà le plus haut bâtiment du monde. Désormais, il peut également prétendre à la piscine de plongée la plus profonde du monde. Plongée profonde Dubaï ouvert le 7 juillet, seulement 10 jours après avoir été nommé piscine de plongée la plus profonde du monde par le Guinness World Records. La nouvelle piscine intérieure mesure près de 200 pieds de profondeur et contient près de 3,7 millions de gallons d’eau. Il abrite également une vaste attraction sous-marine ressemblant à une « ville engloutie » que les plongeurs peuvent explorer seuls ou avec un guide. L’attraction est ouverte aux voyageurs âgés de 10 ans et plus, y compris ceux qui enfilent un masque et un débardeur pour la première fois.

« Ville engloutie »

Avec des graffitis, des façades en ruine et un grand portrait de Marilyn Monroe accroché au mur, le nouveau bassin de plongée vertical de Dubaï contient les vestiges d’une ville perdue et submergée. Il y a un immeuble et une bibliothèque – même une arcade avec une machine Pac-Man vintage, un baby-foot et une table de billard.

Quant à la taille de la ville sous-marine, plusieurs plongées sont nécessaires pour l’explorer pleinement, selon le site. Les débutants peuvent plonger à une profondeur de 40 pieds, tandis que ceux qui ont des certifications peuvent explorer toute la piscine avec un guide ou seul. Les plongeurs certifiés peuvent également « plonger en apnée » – c’est-à-dire plonger sans bouteille, en utilisant uniquement la respiration – tout en étant connectés à une ligne de remontée fixe. Des cours sont également disponibles pour enseigner aux plongeurs de nouvelles compétences. Les réservations se font uniquement sur invitation. L’acteur et rappeur Will Smith a écrit sur sa visite dans un post Instagram qui a été liké plus de 3 millions de fois en quatre jours. Les réservations publiques ouvriront plus tard en juillet sur le site Web de la société. Les prix commencent à 800 dirhams des Émirats arabes unis (218 $).

L’attrait de la plongée en piscine

Plonger dans une piscine a plusieurs avantages sur l’océan. Pour commencer, les conditions météorologiques et aquatiques sont contrôlées. Il n’y a pas de courants ni de mer agitée, et les plongées ne sont pas annulées en raison du mauvais temps. L’eau de la piscine peut être bien éclairée, même à des profondeurs plus faibles. La nouvelle piscine de Dubaï dispose de 156 lumières positionnées dans toute la piscine et les températures de l’eau sont maintenues à 86 degrés Fahrenheit.

Il y a du son et un éclairage d’ambiance dans tout Deep Dive Dubai, une piscine verticale de 196 pieds qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Avec l’aimable autorisation de Deep Dive Dubaï

Cependant, il n’y a pas de vie marine vivante, y compris le corail, qui constitue normalement une grande partie de l’expérience de plongée de loisir. Mais ce n’est pas un compromis pour l’Américain Kyle McGee, basé à Dubaï, qui a 15 ans d’expérience en plongée dans des endroits tels que l’Égypte, Madagascar et les îles Galapagos. En fait, il a hâte de l’essayer. « Lorsque nous plongeons, nous nous concentrons souvent sur la vie marine, et ce serait bien d’essayer des activités inhabituelles sous l’eau sans avoir à se soucier de repérer des poissons », a-t-il déclaré. « Je pense que ce serait surtout un excellent moyen de s’entraîner à maintenir la flottabilité tout en jouant à des jeux amusants et en explorant. »

Une chambre de traitement hyperbare devrait ouvrir plus tard cette année, tout comme un restaurant où les convives peuvent regarder dans la piscine pendant que les plongeurs nagent. Avec l’aimable autorisation de Deep Dive Dubaï

La nouvelle attraction de Dubaï attire également les plongeurs inexpérimentés. La commentatrice de voyages télévisée Lindsay Myers veut apprendre à plonger, mais trouve « l’inconnu » de l’océan intimidant. « Je serais certainement plus à l’aise pour apprendre à plonger dans une piscine », a-t-elle déclaré. « Cette piscine est géniale parce que c’est un petit pas dans la direction de la plongée dans l’océan. » Liju Cherian, du pays voisin d’Oman, a accepté. Il veut plonger mais s’en est éloigné dans le passé en raison d’un problème d’asthme persistant. Mais il s’intéresse à Deep Dive Dubai parce qu’il préfère « plonger dans une piscine que dans un océan », du moins au début.

Un nouveau record pour Dubaï

Parallèlement à l’ouverture de Deep Dive Dubai, Abdulla Bin Habtoor, porte-parole de Deep Dive Dubai, a déclaré que le nouveau pool est un investissement dans les secteurs en pleine croissance de la culture sportive et du tourisme d’aventure à Dubaï. C’est également un autre exploit architectural record pour Dubaï, qui abrite :

Le Dubai Mall, qui bat tous les records, abrite également le plus grand aquarium de centre commercial au monde, où les visiteurs peuvent faire de la plongée avec tuba en cage et plonger avec les requins. GIUSEPPE CACACE | AFP | Getty Images