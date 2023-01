Dubaï met fin à la taxe de 30% sur les ventes d’alcool et les frais de licence d’alcool dans le décret du Nouvel An – National

Dubaï a mis fin dimanche à sa taxe de 30% sur les ventes d’alcool dans le cheikh et a rendu ses licences d’alcool requises gratuites, mettant fin à une source de revenus de longue date pour sa famille régnante pour apparemment stimuler davantage son tourisme dans l’émirat.

L’annonce soudaine du Nouvel An, faite par les deux détaillants d’alcool liés à l’État de Dubaï, est apparemment venue d’un décret gouvernemental de sa famille dirigeante Al Maktoum. Cependant, les représentants du gouvernement n’ont pas immédiatement reconnu la décision et n’ont pas répondu aux questions de l’Associated Press.

Lire la suite: Les fêtes du Nouvel An à travers le monde voient des célébrations après des «années difficiles» Lire la suite Les fêtes du Nouvel An à travers le monde voient des célébrations après des «années difficiles»

Mais cela fait suite à des années d’assouplissement de la réglementation sur l’alcool dans le cheikh, qui vend désormais de l’alcool pendant la journée pendant le Ramadan et a commencé à fournir la livraison à domicile pendant les fermetures au début de la pandémie de coronavirus.

L’histoire continue sous la publicité

Les ventes d’alcool ont longtemps servi de baromètre majeur de l’économie de Dubaï, l’une des principales destinations touristiques des Émirats arabes unis, qui abrite le transporteur long-courrier Emirates. Lors de la récente Coupe du monde au Qatar, à proximité, les nombreux bars de Dubaï ont attiré les fans de football en déplacement.

À la mode maintenant Les déclarations de revenus de Trump montrent des liens avec la Chine et d’autres pays. Voici ce qu’ils révèlent d’autre

Le chef conservateur met en garde contre une «pente glissante» après que les utilisateurs de la banque alimentaire de Mississauga demandent l’AMM À la mode maintenant Les maisons préfabriquées pourraient-elles résoudre la crise du logement au Canada? “C’est comme un orchestre”

Owen Beck ajouté à l’équipe canadienne de hockey masculin junior après la blessure de Colton Bach

Le distributeur d’alcool Maritime and Mercantile International, qui fait partie du groupe Emirates au sens large, a fait cette annonce dans un communiqué.

“Depuis que nous avons commencé nos opérations à Dubaï il y a plus de 100 ans, l’approche de l’émirat est restée dynamique, sensible et inclusive pour tous”, a déclaré Tyrone Reid de MMI. “Ces réglementations récemment mises à jour sont essentielles pour continuer à garantir l’achat et la consommation sûrs et responsables de boissons alcoolisées à Dubaï et aux Émirats arabes unis.”

MMI n’a pas répondu à la question de savoir si la décision était permanente. Cependant, une annonce diffusée par MMI a exhorté les clients à acheter dans ses magasins, disant “vous n’avez plus besoin de vous rendre dans les autres émirats”. Les résidents de Dubaï se rendent depuis longtemps à Umm al-Quwain et dans d’autres émirats pour acheter de l’alcool en vrac et hors taxes.

African & Eastern, le deuxième détaillant d’alcool qui serait au moins partiellement détenu par l’État ou des sociétés affiliées, a également annoncé la fin de la taxe municipale et des droits de licence.

Selon la loi de Dubaï, les non-musulmans doivent avoir 21 ans ou plus pour consommer de l’alcool. Les buveurs sont censés être munis de cartes en plastique émises par la police de Dubaï qui leur permettent d’acheter, de transporter et de consommer de la bière, du vin et des spiritueux. Sinon, ils risquent des amendes et des arrestations, même si le vaste réseau de bars, de discothèques et de salons du cheikh ne demande presque jamais à voir le permis.

L’histoire continue sous la publicité

Pourtant, Dubaï, relativement libéral, est une exception parmi d’autres dans la région. Sharjah, un émirat qui borde Dubaï au nord, interdit l’alcool, tout comme les pays voisins que sont l’Iran, le Koweït et l’Arabie saoudite.

Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis riches en pétrole, a mis fin à son système de permis d’alcool en septembre 2020.