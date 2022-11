Dubaï et Miami en tête de liste des meilleurs marchés immobiliers de luxe pour 2023

Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Selon un nouveau rapport, les riches investisseurs pariant sur l’immobilier de luxe feraient mieux de placer leur argent à Dubaï ou à Miami l’année prochaine.

Dans un classement 25 des meilleurs marchés immobiliers de luxe ou “prime” au monde, Dubaï est en tête de liste, avec des prix qui devraient augmenter de 13,5% en 2023, selon le cabinet de conseil en immobilier Knight Frank. Miami s’est classée deuxième, avec des prix qui devraient augmenter de 5 %. Dublin, Lisbonne et Los Angeles ont suivi, avec des augmentations attendues de 4 %.

Les moins performants l’année prochaine devraient être Séoul et Londres, avec des prix qui devraient chuter de 3 % pour les deux. New York s’est classée au milieu du peloton, à 13, avec des prix qui devraient augmenter de 2 % l’année prochaine.

Pourtant, même les marchés du luxe les plus solides devraient se refroidir l’année prochaine, alors que les taux d’intérêt augmentent et que les économies ralentissent, selon Knight Frank. Dans les 25 villes, Knight Frank s’attend à ce que les prix augmentent en moyenne de 2 % en 2023, révisés à la baisse par rapport aux 2,7 % prévus par Knight Frank il y a six mois.

La révision suggère que les riches mondiaux, apparemment à l’abri de l’inflation et des ralentissements économiques, retiennent les gros achats immobiliers ou deviennent plus exigeants sur les prix compte tenu de la hausse des taux d’intérêt.

“Bien que les marchés de premier ordre soient mieux protégés des retombées de la hausse des coûts hypothécaires, ils ne sont pas à l’abri”, indique le rapport. “La transition d’un marché de vendeurs à un marché d’acheteurs est déjà en cours sur la plupart des marchés résidentiels de premier ordre.”

Dubaï a vu les prix grimper de 50 % en 2022, de sorte que les hausses de prix pour 2023 marquent un ralentissement substantiel. Dubaï a connu une augmentation du nombre de résidents fortunés au cours de l’année écoulée, principalement en raison des Russes à la recherche d’un port sûr pour leur richesse, leurs yachts et leurs biens immobiliers au milieu des sanctions occidentales concernant la guerre en Ukraine.

Les prix des maisons unifamiliales à Dubaï ont augmenté de 13 % en octobre, tandis que le volume global des ventes a bondi de 73 % par rapport à l’année précédente.

Miami reste également un refuge populaire pour les riches, compte tenu de ses faibles taux d’imposition et du nombre croissant d’entreprises financières installant leur siège social ou leurs bureaux dans le sud de la Floride.

Bien que l’augmentation attendue de 2 % à New York l’année prochaine soit en baisse par rapport à 2022, de nombreux courtiers prévoient une baisse des prix l’année prochaine, en particulier à Manhattan. Knight Frank a déclaré que New York bénéficiera des acheteurs étrangers qui “recherchent plus, plutôt que moins, d’exposition au dollar américain alors que la Réserve fédérale augmente ses taux”.

Singapour est la seule ville asiatique dans le top 10 et l’une des quatre seules villes dont les prévisions ont augmenté au cours des six derniers mois, selon le rapport. Singapour profite de la fuite des richesses depuis la Chine, car les riches citoyens chinois déplacent leur argent – ​​et souvent leurs familles – vers l’île pour éviter les blocages stricts de Covid et le ralentissement de l’économie.

L’argent liquide sera roi sur les 25 marchés, car les acheteurs prêts à payer tout en espèces seront plus attrayants pour les vendeurs, a déclaré Knight Frank. La volatilité politique et économique dans de nombreux pays conduira également à une fuite vers la sécurité dans l’immobilier, “poussant les acheteurs vers des marchés de luxe matures et transparents”.