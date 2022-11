Dubaï est prêt pour la Coupe du monde avec des yachts luxueux et des salons chics

Une flotte de yachts de luxe flottant dans le port fait partie des options cinq étoiles alors que Dubaï met tout en œuvre pour les fans de football bien nantis qui souhaitent regarder la Coupe du monde avec style.

Ceux qui n’ont pas de billets mais qui ont des milliers de dollars en réserve peuvent regarder les matchs sur grand écran depuis le pont supérieur d’un yacht à 20 000 $ la nuit, avec en toile de fond l’horizon du centre financier du Golfe.

Avec plus qu’un soupçon du bling de marque de Dubaï, le navire de trois étages et de 140 pieds (43 mètres) dispose d’un grand écran, d’un jacuzzi, d’un bar et d’un salon chic avec des canapés en forme de L et une statue de léopard en cristal scintillant.

La ville des Émirats arabes unis, à une heure de vol du Qatar, hôte de la Coupe du monde, fait partie des destinations du Golfe qui s’attendent à profiter d’un débordement de fans à la recherche de plus d’options d’hébergement et d’un accès plus facile à l’alcool.

“Celui-ci coûte 20 000 dollars pour une location d’une nuit”, a déclaré à l’AFP Jainney Thakker, responsable marketing de Xclusive Yachts, en soulignant les caractéristiques du bateau.

“Nous avons un chef à bord qui propose une cuisine gastronomique du monde entier”, a ajouté Thakker, ainsi que “du champagne qui coule à flots”.

Le bateau, qui peut accueillir jusqu’à 125 personnes, fait partie d’un certain nombre de yachts d’un blanc immaculé dans le port de plaisance de Dubaï, amarré et prêt à accueillir l’afflux de fans une fois le tournoi lancé dimanche.

Dans l’une de ses pièces, une grande table à manger flanquée de chaises capitonnées et de bouquets de roses blanches est sertie d’assiettes en verre et de couverts en argent.

Un jacuzzi extérieur offre une vue imprenable depuis la poupe. Et pour tous ceux qui souhaitent se rendre au Qatar pendant la Coupe du monde, la même société propose un forfait séparé pour 100 000 $ pour un voyage d’environ six jours.

‘Dubaï Bling’

Thakker a déclaré que son entreprise avait reçu plus de 15 réservations nocturnes jusqu’à présent, principalement pour des groupes de deux à trois personnes.

“Les personnes qui réservent avec nous sont sans aucun doute les vrais VIP… vous connaissez les propriétaires de super-voitures, certains de la foule vraiment crème (de la crème)”, a-t-elle déclaré.

À terre, Dubaï se prépare avec des zones de fans dans les parcs, les plages et dans le centre financier, tandis que les hôtels proposent des forfaits spéciaux.

L’entrée à une fan zone dans le port de Dubaï, avec des écrans de 330 mètres carrés, coûte 21 $ pour une place debout.

Mais une table de salon pour huit personnes coûte plus de 920 $, tandis qu’une suite premium pour 15 personnes se vend 3 676 $, y compris l’alcool à volonté.

Les offres haut de gamme renforcent la réputation bien cultivée de Dubaï en tant que destination de luxe, une image renforcée par une série d’émissions de télé-réalité, dont “Dubai Bling” de Netflix, un succès international.

L’émission, qui suit un casting décrit comme des millionnaires, est en tête des listes de visionnage de la plateforme à travers le Moyen-Orient, bien que certains s’opposent à la représentation d’une ville qui abrite également de nombreux travailleurs migrants peu qualifiés.

Pour amadouer les fans de la Coupe du monde, les Émirats arabes unis proposent des visas à entrées multiples au prix nominal de 100 dirhams (27 $) aux supporters en visite.

La compagnie aérienne low-cost flydubai assurera au moins 30 vols aller-retour par jour vers Doha, dans le cadre d’un pont aérien quotidien de 160 services de navette depuis les villes du Golfe mis en place pour la Coupe du monde.

“Le marché du luxe de Dubaï et dans une certaine mesure d’Abu Dhabi est probablement le mieux placé parmi les autres économies du Golfe, à l’exception du Qatar, pour bénéficier de la Coupe du monde”, a déclaré James Swanston de Capital Economics.

“Une atmosphère plus libérale par rapport aux autres homologues du Golfe … la rend propice à la visite des touristes”, a-t-il ajouté.

Un hôtel de Dubaï, sur l’île artificielle en forme de palmier, sera entièrement dédié aux fans de football.

Mais ce n’est pas tout le football au champagne pour les fans de Dubaï. Alors qu’une crise mondiale de l’inflation fait grimper les prix, de nombreux habitants disent qu’ils renonceront aux festivités de la Coupe du monde pour économiser sur les coûts.

“Je vais m’abonner (aux matchs de la Coupe du monde à la télévision)… et les regarder à la maison”, a déclaré Tony, un Libanais de 36 ans, père d’un enfant.

