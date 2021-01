DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Après s’être ouverte aux fêtards du Nouvel An, Dubaï est maintenant accusée par plusieurs pays de propager le coronavirus à l’étranger, alors même que des questions tourbillonnent sur la capacité de la ville-État à gérer les pics record signalés dans les cas de virus.

Le bureau des médias de Dubaï du gouvernement a déclaré que le cheikhdom faisait tout son possible pour gérer la pandémie, bien qu’il ait refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions de l’Associated Press sur sa capacité hospitalière.

«Après un an de gestion de la pandémie, nous pouvons affirmer avec confiance que la situation actuelle est sous contrôle et que nous prévoyons d’augmenter la capacité du système de santé en cas de besoin», a-t-il déclaré.

Cependant, Nasser al-Shaikh, l’ancien ministre des Finances de Dubaï, a proposé jeudi une évaluation différente sur Twitter et a demandé aux autorités de prendre le contrôle d’un nombre croissant de cas.

« La direction fonde ses décisions sur les recommandations de l’équipe, les mauvaises recommandations qui mettent les âmes humaines en danger et affectent négativement notre société », a-t-il écrit, ajoutant que « notre économie exige la responsabilité. »

Dubaï, connue pour son transporteur long-courrier Emirates, le plus haut bâtiment du monde et ses plages et bars, est devenue en juillet l’une des premières destinations de voyage à se décrire comme ouverte aux affaires. Cette décision a stoppé l’hémorragie de ses secteurs cruciaux du tourisme et de l’immobilier après que les verrouillages et les couvre-feux ont fait cratère son économie.

Avec le redémarrage du tourisme, le nombre de cas de coronavirus signalés quotidiennement a lentement augmenté, mais est resté généralement stable tout au long de l’automne.

Mais vint ensuite le réveillon du Nouvel An – un attrait majeur pour les voyageurs de pays autrement fermés à cause du virus qui faisaient la fête sans masque facial dans les bars et sur les yachts. Au cours des 17 derniers jours, les Émirats arabes unis dans leur ensemble ont signalé un nombre quotidien record de cas de coronavirus alors que les lignes dans les installations de test de Dubaï se développent.

En Israël, plus de 900 voyageurs revenant de Dubaï ont été infectés par le coronavirus, selon l’armée, qui effectue la recherche des contacts. Les rapatriés ont créé une chaîne d’infections comptant plus de 4 000 personnes, selon le rapport.

Des dizaines de milliers d’Israéliens avaient afflué aux Emirats Arabes Unis depuis que les deux pays avaient normalisé leurs relations en septembre. L’expert du ministère israélien de la Santé, le Dr Sharon Alroy-Preis, a été cité par Channel 13 TV comme se plaignant lors d’un appel avec d’autres responsables que quelques semaines de voyage avaient été plus meurtrières que des décennies sans relations avec la nation arabe.

Depuis fin décembre, Israël a exigé que ceux qui venaient des Émirats arabes unis soient mis en quarantaine de deux semaines. Israël a par la suite fermé son principal aéroport international jusqu’à la fin du mois en raison de l’augmentation des cas.

Au Royaume-Uni, des tabloïds ont éclaboussé des photos d’influenceurs britanniques vêtus de bikini faisant la fête à Dubaï alors que le pays luttait contre des verrouillages essayant de contrôler le virus. La Grande-Bretagne a fermé à la mi-janvier un couloir de voyage vers Dubaï qui avait permis aux voyageurs de passer la quarantaine pour ce qui a été décrit comme une accélération significative du nombre de cas importés des Émirats arabes unis.

« Les voyages internationaux, en ce moment, ne devraient pas avoir lieu à moins que ce ne soit absolument nécessaire », a déclaré le secrétaire à la Santé Matt Hancock à la BBC cette semaine. « Pas de fêtes à Paris ou de week-end à Dubaï. . »

Pendant ce temps, des souches mutées du coronavirus ont été liées à Dubaï. Le Royaume-Uni a institué vendredi une interdiction de voyager interdisant les vols directs vers les Émirats arabes unis en raison de la propagation d’une variante sud-africaine du coronavirus.

Le Danemark a déjà découvert un voyageur en provenance de Dubaï qui a été testé positif pour la variante sud-africaine, la première découverte de ce type là-bas. Comme la Grande-Bretagne, des célébrités danoises se sont également rendues à Dubaï pour le nouvel an.

Aux Philippines, les autorités sanitaires disent avoir découvert une souche britannique infectant un Philippin qui a fait un voyage d’affaires à Dubaï le 27 décembre. Il est retourné aux Philippines le 7 janvier et a été testé positif.

Il « n’avait pas été exposé à un cas confirmé avant leur départ pour Dubaï », a déclaré le ministère philippin de la Santé. Depuis, les autorités philippines ont découvert au moins 16 autres cas de la variante britannique, dont deux en provenance du Liban.

Alors que le quotidien rapportait près de 4000 cas de coronavirus, Dubaï a limogé le chef de son agence gouvernementale de santé sans explication. Il a arrêté les divertissements en direct dans les bars, arrêté les chirurgies non essentielles, la taille limitée des mariages et ordonné des gymnases pour augmenter l’espace entre ceux qui s’entraînaient. Il nécessite également désormais des tests de coronavirus pour tous ceux qui volent dans son aéroport.

Les Émirats arabes unis avaient mis leurs espoirs dans les vaccinations de masse, Abu Dhabi distribuant un vaccin chinois par Sinopharm et Dubaï offrant l’inoculation de Pfizer-BioNTech. Les EAU disent avoir administré jusqu’à présent 2,8 millions de doses, ce qui les classe parmi les meilleurs pays du monde.

Cependant, des gens, y compris al-Shaikh, remettent maintenant en question la capacité de Dubaï à gérer l’augmentation des cas. Les hôpitaux contactés par l’AP ont en grande partie renvoyé les questions au gouvernement de Dubaï, qui a refusé à plusieurs reprises de commenter. L’hôpital saoudien de Dubaï a répondu en disant qu’il «espérait lire les vraies nouvelles», sans donner plus de détails.

Le Dr Santosh Kumar Sharma, directeur médical du NMC Royal Hospital de Dubaï, a déclaré à l’AP « que le nombre de cas (est) en constante augmentation », avec plus de la moitié de ses lits occupés par des patients atteints de coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’avant la pandémie, les EAU disposaient de près de 13 250 lits d’hôpitaux pour un pays de plus de 9 millions d’habitants. Il a déclaré que Dubaï et les émirats du nord des Émirats arabes unis avaient construit des hôpitaux de campagne au milieu de la pandémie avec environ 5000 lits, et Abu Dhabi en construisant davantage.

Mais Dubaï a fermé son hôpital de campagne de 3000 lits en juillet – le jour même de sa réouverture au tourisme. Dubaï et le ministère de la Santé des Émirats arabes unis font désormais de la publicité pour les infirmières sur Instagram.

« Ce qui est triste, c’est que de grands efforts ont été faits depuis janvier 2020 pour que nous venions les saper de nos propres mains », a écrit al-Shaikh. « Ce qui aggrave les choses, c’est le manque de transparence. »

Pourtant, cela est venu après que le gouvernement autocratique des Émirats arabes unis ait dit aux personnes inquiètes plus tôt cette semaine de «s’abstenir de remettre en question les efforts de tous ceux qui ont travaillé pour contenir cette pandémie».

Les rédacteurs d’Associated Press Josef Federman à Jérusalem et Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ont contribué à ce rapport.