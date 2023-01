Dubai Desert Classic: Rory McIlroy, Patrick Reed et Ian Poulter sont deux de retour alors que trois se partagent la tête à mi-chemin | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième journée du Hero Dubai Desert Classic sur le parcours Majlis de l'Emirates Golf Club.

Rory McIlroy a surmonté une journée de départ erratique pour rester en lice au Hero Dubai Desert Classic, où Thomas Pieters fait partie d’une égalité à trois pour la tête à mi-chemin.

McIlroy n’a trouvé que deux fairways lors de son deuxième tour à l’Emirates Golf Club, bien qu’il ait récupéré un moins de 70 ans pour rester à moins de deux des meneurs Pieters, Richard Bland et Michael Thorbjornsen lors de l’événement Rolex Series retardé par les intempéries.

Thorbjornsen a réussi un birdie sur cinq de ses six premiers trous et a également réussi le 18e par cinq sur son chemin vers un troisième tour 64, tandis que Pieters a fait sept birdies sur le neuf de retour et Bland a complété un deuxième 67 successif pour en faire un triple. cravate en haut.

L’Écossais Connor Syme est un tir en arrière aux côtés d’Adri Arnaus et Marcus Kinhult, tandis que McIlroy fait partie du grand groupe de joueurs à huit sous et à moins de deux de la tête alors qu’il poursuit un début gagnant en 2023.

McIlroy – commençant la journée deux coups en arrière – a roulé dans un birdie de 20 pieds au troisième avant de devoir prendre une chute dans les buissons après un coup de départ erratique au dixième, ce qui lui a valu un bogey au par cinq.

Le n ° 1 mondial a drainé un aigle de 33 pieds au 13e par cinq et a clôturé son tour avec cinq pars consécutifs, le gardant en lice pour remporter l’épreuve pour la troisième fois et la première depuis 2015.

“Lorsque vous ne pouvez pas frapper les fairways ici et que le rough est assez épais, il est très difficile de contrôler votre balle et de la rapprocher des normales”, a déclaré McIlroy. “Ouais, juste un peu rouillé – j’ai besoin d’aller faire un peu de travail.

“Je l’ai bien ébréché et mis, et je me suis en quelque sorte bien débrouillé sur le terrain de golf. Pouvoir publier quelques scores décents et avoir au moins une chance d’entrer dans les deux derniers jours, mais certainement plus de points négatifs que de points positifs et j’ai besoin pour aller le découvrir sur le champ de tir. »

McIlroy évite l’appariement Reed

Le joueur de 33 ans semblait prêt à affronter éventuellement une confrontation au troisième tour avec le golfeur LIV Patrick Reed, à la suite de leur incident d’avant-tournoi sur le champ d’entraînement, bien que la paire ait évité d’être rapprochée bien que les deux soient à égalité. septième .

McIlroy a plutôt été tiré au sort contre le golfeur LIV et coéquipier de la Ryder Cup Bernd Wiesberger, l’Anglais Dan Bradbury complétant ce groupe après avoir tiré un tour de la journée 63, tandis que le leader du premier tour Ian Poutler et son compatriote anglais Matt Wallace sont parmi l’impasse sur huit sous.

Un autre couple intéressant au troisième tour est le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, regroupé avec Henrik Stenson, la personne qu’il a remplacée dans le rôle après que le Suédois ait choisi de rejoindre LIV, avec l’espoir de la Ryder Cup Tyrrell Hatton également dans ce trois balles.

Quelque 21 joueurs sont à moins de trois coups de la tête avant le troisième tour dimanche, le tour final se déroulant maintenant lundi en raison des longs retards météorologiques plus tôt dans la

Regardez le Hero Dubai Desert Classic tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit dimanche à partir de 4 heures du matin sur Sky Sports Golf, avec le tour final retardé par les conditions météorologiques également en direct lundi.