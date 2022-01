Mises à jour du classement du Slync.io Dubai Desert Classic du DP World Tour, organisé sur le parcours Majlis de l’Emirates Golf Club. Regardez en direct sur Sky Sports Golf.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.