Dubaï se sépare de l’exigence de longue date voulant que les restaurants soient couverts par des rideaux pendant la journée pendant le Ramadan pour protéger la vue de la nourriture du jeûne des gens. Cette décision, annoncée dimanche par le département du développement économique de la ville-État, est le dernier changement visant à stimuler le tourisme dans la nation musulmane autocratique.

Les restaurants seront autorisés à servir les clients sans mettre en place des rideaux, des cloisons ou des façades, comme cela était la pratique obligatoire auparavant, a déclaré l’agence de presse officielle WAM. La nouvelle circulaire remplace les circulaires publiées les années précédentes qui obligeaient les restaurants à bloquer les salles à manger de la vue de ceux qui jeûnaient.

Les nouvelles règles n’exigent pas non plus que les restaurants obtiennent des permis spéciaux pour servir de la nourriture pendant les heures d’ensoleillement.

Pendant le Ramadan, les musulmans qui observent le mois sacré s’abstiennent de manger et boivent même de l’eau pendant la journée. Les musulmans interrompent traditionnellement le jeûne du ramadan d’une journée avec leurs premières gorgées d’eau et leur repas du soir, appelé iftar.

Parmi les États arabes du Golfe, qui abritent d’importantes populations d’expatriés non musulmans, la plupart exigent que des rideaux soient levés pour empêcher la vue de la nourriture de jeûner. Manger et boire en public pourrait également entraîner des amendes et des problèmes juridiques.

Dubaï, l’un des sept cheikhs des Émirats arabes unis, est depuis longtemps une destination touristique pour ceux qui veulent des plages, du shopping et faire la fête dans cette ville parsemée de gratte-ciel. Cependant, le Ramadan a toujours représenté une période plus lente en raison de ses restrictions. Ces dernières années, dans l’espoir de stimuler le tourisme alors que le Ramadan sera marqué pendant ses mois d’hiver cruciaux, Dubaï a commencé à changer. En 2016, Dubaï a assoupli les règles interdisant la vente d’alcool en journée.

