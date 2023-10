Dubaï consolide son statut de marché immobilier de luxe le plus actif au monde

Les acheteurs de maison fortunés à Dubaï prennent également plus de risques en payant d’avance de grosses sommes d’argent.

Le secteur immobilier de Dubaï est en plein essor alors que la gestion de la pandémie par le gouvernement et ses politiques libérales en matière de visas attirent davantage d’acheteurs étrangers, selon Knight Frank LLP.

Palm Jumeirah, dans la ville, était le quartier le plus populaire auprès des acheteurs fortunés, représentant un peu plus de la moitié des ventes de produits de luxe.

Dubaï a consolidé son statut de marché le plus actif au monde pour les maisons de luxe, les acheteurs ayant investi 1,59 milliard de dollars (30,8 milliards de rands) dans des propriétés haut de gamme au cours du troisième trimestre, selon Knight Frank LLP.

Le nombre de ventes de maisons d’une valeur de 10 millions de dollars (194 millions de rands) ou plus a atteint un record de 277 au cours des neuf premiers mois de l’année avec 4,91 milliards de dollars (95 milliards de rands) de transactions, plaçant l’émirat devant des villes comme New York et Hong. Kong, a déclaré le consultant immobilier.

« La demande de maisons de luxe à Dubaï reste résiliente et l’offre reste obstinément en retard sur la demande », a déclaré Faisal Durrani, responsable de la recherche sur le Moyen-Orient chez Knight Frank.

« La hausse extraordinaire des prix au cours de ce troisième cycle de marché a entraîné une hausse des prix pendant neuf trimestres consécutifs. »

Le secteur du luxe – y compris les villas en bord de mer sur les îles artificielles en forme de palmiers de la ville – bénéficie d’un afflux d’investisseurs fortunés tels que des Russes cherchant à protéger leurs actifs, des crypto-millionnaires et de riches Indiens à la recherche de résidences secondaires.

Pourtant, Dubaï est connue depuis longtemps pour ses hauts et ses bas sur le marché immobilier, l’un de ses ralentissements les plus dramatiques étant survenu en 2008, lorsqu’un krach immobilier alimenté par la dette a laissé certains de ses plus grands promoteurs au bord de la faillite.

Cette fois-ci, les promoteurs tentent de couvrir davantage leurs paris en exigeant des acomptes importants avant de commencer à construire, mais les acheteurs de maisons fortunés prennent également plus de risques en payant d’avance de grosses sommes d’argent.

Des quartiers tels qu’Emirates Hills et Jumeirah Bay Island étaient également populaires et les prix des logements dans les trois districts étaient 16 % plus élevés qu’il y a un an, a-t-il indiqué.

Le quartier plus traditionnel d’Umm Suqeim 3 – à l’ombre du célèbre hôtel Burj Al Arab en forme de voile – était également très demandé.

Les prix moyens y étaient 62 % plus élevés que ceux de son concurrent le plus proche, Business Bay, a déclaré Knight Frank. Les acheteurs au comptant ont dominé l’activité et le bassin d’acheteurs était « exceptionnellement diversifié », indique-t-il.

Le stock de propriétés de premier ordre est encore limité et la demande de maisons de luxe en bord de mer devrait se poursuivre pour le moment, a déclaré Knight Frank.