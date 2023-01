Dubaï annonce un plan économique de 8,7 billions de dollars pour stimuler le commerce et l’investissement

Dubaï connaît son marché immobilier le plus en vogue depuis des années, avec des ventes dans le secteur en hausse de 45 % sur un an en avril et de 51 % en mai, selon le Dubai Land Department.

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Dubaï a annoncé mercredi un plan économique gigantesque de 8,7 billions de dollars pour la prochaine décennie, visant à dynamiser le commerce, les investissements étrangers et sa place sur la carte en tant que plaque tournante mondiale. “Dubaï se classera parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux avec une augmentation des IDE à plus de 650 milliards d’AED (177 milliards de dollars) au cours de la prochaine décennie”, a tweeté le cheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, le dirigeant de Dubaï. “Plus de 300 000 investisseurs mondiaux contribuent à faire de Dubaï la ville mondiale à la croissance la plus rapide.” Le message a décrit quelques-uns des 100 “futurs projets de transformation” inclus dans la feuille de route économique décennale. Il s’agit notamment de stimuler le commerce extérieur à 25,6 billions de dirhams contre 14,2 billions de dirhams au cours de la dernière décennie, de presque doubler les investissements directs étrangers annuels à 60 milliards de dirhams par an et d’augmenter les dépenses publiques de 512 milliards de dirhams au cours de la dernière décennie à 700 milliards au cours de la prochaine. Le plan vise également à faire passer les investissements du secteur privé de 790 milliards de dirhams au cours de la dernière décennie à 1 billion au cours de la prochaine et a promis 100 milliards de dirhams de contributions annuelles à l’économie grâce aux projets de transformation numérique. Dubaï vise à doubler la taille de son économie au cours de la prochaine décennie et à devenir l’une des “3 premières villes économiques du monde”, lit-on dans le tweet du cheikh. La nouvelle survient quelques jours seulement après que Dubaï a annoncé la fin de sa taxe de 30 % sur l’alcool, une mesure qui semble avoir été prise pour stimuler le tourisme et les affaires. Ces dernières années, l’émirat – qui est la capitale commerciale et touristique fastueuse des Émirats arabes unis riches en pétrole – a déployé une série de réformes visant à rendre plus attrayant pour les étrangers et les entreprises internationales de vivre et d’investir. L’ampleur même des objectifs économiques de la ville peut susciter un certain scepticisme, mais les experts financiers de Dubaï pensent qu’ils sont réalisables. “C’est ambitieux, mais il n’y a aucune raison de douter de ces objectifs compte tenu de l’histoire économique de Dubaï et des antécédents de réformes”, a déclaré à CNBC Tarek Fadlallah, PDG de Nomura Asset Management pour le Moyen-Orient. Karim Jetha, directeur des investissements de la société de gestion d’actifs basée à Dubaï Longdean Capital, a noté l’angle de la concurrence : l’Arabie saoudite voisine investit elle-même des milliards pour se débarrasser de son image fermée et conservatrice et attirer le tourisme et les investissements étrangers. “Les chiffres semblent ambitieux, mais Dubaï n’a jamais été à court d’ambition”, a déclaré Jetha. “Alors que des pays voisins comme l’Arabie saoudite s’ouvrent et cherchent à attirer davantage d’entreprises régionales, Dubaï vise plus haut et cherche à devenir une plaque tournante mondiale.”

Dubaï est depuis longtemps une plaque tournante régionale pour le Moyen-Orient, mais a récemment apporté des changements pour s’intégrer davantage à d’autres parties du monde. Il abrite une population diversifiée d’expatriés à 90 % et offre depuis de nombreuses années des modes de vie comparables à ceux du monde occidental – ainsi que des plages, aucun impôt sur le revenu et l’un des taux de criminalité les plus bas au monde. Les Émirats arabes unis ont également récemment changé leur week-end islamique du vendredi-samedi au week-end occidental du samedi-dimanche, pour être en ligne avec une grande partie du reste du monde, et ont commencé à offrir un programme de visa de travailleur à distance pendant la pandémie de coronavirus alors que de plus en plus de personnes adoptaient un mode de vie de travail à distance.