Dub Jones, star de la dynastie des Browns qui a marqué un record de 6 touchés dans un match, décède à 99 ans

William « Dub » Jones, un joueur offensif remarquable de la dynastie des Cleveland Browns des années 1940 et 1950, est décédé samedi, a annoncé l’équipe. Il avait 99 ans.

Jones est le deuxième joueur de l’histoire de la NFL à marquer six touchés dans un match, ce qu’il a fait avec les Browns en 1951. C’est un exploit qui reste au sommet du livre des records de la ligue et qui n’a été égalé que par les membres du Temple de la renommée Ernie Nevers et Gale. Sayers et l’actuel vedette des Saints de la Nouvelle-Orléans, Alvin Kamara.

Cependant, la carrière de Jones ne s’est guère limitée à établir une norme de ligue en un seul match.

Jones a passé une décennie dans la All-America Football Conference/NFL de 1946 à 1955 et est reparti avec un curriculum vitae décoré comprenant deux Pro Bowls, une sélection All-Pro, deux titres d’AAC et trois championnats de NFL. Sélection n ° 2 du repêchage de la NFL en 1946 par les Cardinals de Chicago, Jones a joué pour trois équipes – les Dodgers de Brooklyn, les Seahawks de Miami et les Browns de Cleveland – mais jamais pour les Cards.

Menace polyvalente qui a contribué à transformer le jeu offensif, Jones a joué le rôle de demi défensif, de demi-arrière et de flanc. En 114 matchs en carrière (73 départs), Jones a terminé sa carrière avec 2 210 verges au sol, 2 874 verges sur réception et 41 scores au total (21 au sol, 20 en réception). Également retourneur de coups de pied, Jones a totalisé 5 740 verges polyvalentes.

Dub et sa femme Schump ont eu sept enfants. Le fils de Jones, Bert, a joué 10 saisons dans la NFL et a été le joueur le plus utile de l’Associated Press en 1976 pour les Colts de Baltimore.

Après sa carrière de joueur, l’aîné Jones est revenu chez les Browns de 1963 à 1968 en tant qu’assistant, entraînant les futurs membres du Temple de la renommée Jim Brown, Leroy Kelly et Paul Warfield.

Bien qu’il ait été repêché dans la NFL par les Cardinals, Dub Jones a décidé de signer avec Miami au sein d’AAC. Au cours de sa saison recrue, Jones a été échangé de Miami à Brooklyn. C’est le légendaire entraîneur-chef des Browns, Paul Brown, qui a recherché Jones pour son jeu dans le champ arrière défensif et l’a acquis via un échange.

La carrière de Jones a décollé lorsqu’il a rejoint les Browns. Toutes ses distinctions et titres remportés susmentionnés sont survenus au cours de son mandat à Cleveland, car il est devenu un contributeur crucial dans le meilleur des cas pour les Browns.

De 1946 à 1955, les Browns, entraînés par Brown, ont participé à un nombre étonnant de 10 matchs de championnat consécutifs (quatre titres d’AAC avant six matchs de championnat consécutifs de la NFL) avec sept victoires.

Jones a rejoint le défilé du championnat en 1948 au sein de l’une des meilleures équipes de football que le temps ait oubliées. Cette saison-là, Cleveland – qui compte des talents du Temple de la renommée tels qu’Otto Graham, Marion Motley, Mac Speedie, Dante Lavelli et Lou Groza – a obtenu une fiche parfaite de 14-0 après avoir démoli les Bills de Buffalo, 49-7, pour la couronne d’AAC.

Commençant son temps avec les Browns en tant que DB, Jones a été déplacé au poste de demi-arrière par Brown. Ce fut un changement de position monumental non seulement pour la carrière de Jones, mais aussi pour le football professionnel à venir. Le changement de Jones a été le pionnier de l’utilisation du mouvement en attaque et est crédité d’avoir créé la position de flanc, qui a mis en valeur le mélange de taille et d’agilité du 6 pieds 4 pouces et 200 livres.

C’est au cours de la saison 1951 des Browns que Jones a brillé dans un match unique qui reste au sommet des livres d’histoire depuis plus de 70 ans.

Un bâton de dynamite marquant, Jones a explosé pour six touchés lors de la déroute 42-21 de Cleveland contre les Bears de Chicago le 25 novembre 1951, au stade municipal de Cleveland. Il a réalisé quatre courses de TD et deux attrapés de TD : une course de 2 verges, une réception de 34 verges, une course de 12 verges, une course de 27 verges, une course de 43 verges et une capture marquante de 43 verges. Poursuivant le standard de six touchés de Nevers en 1929, Jones avait un score de retard avec le match décidé grâce à une avance de 35-7 dans le dernier quart.

Cela n’a pas empêché Graham de l’exprimer à son coéquipier pour le record, alors que le quart-arrière a appelé un signal sonore et a lancé une passe que Jones a récupérée pour l’histoire.

« Paul Brown n’est certainement pas du genre à avoir un record en tête », a déclaré Jones à Yahoo! Sportif en 2020. « Il n’était pas impliqué dans ça. »

Jones a totalisé 116 verges au sol en seulement neuf courses (12,8 verges par course) et 80 verges sur réception sur trois attrapés lors de sa célèbre performance.

C’était le point culminant de sa meilleure saison en carrière, au cours de laquelle il a réalisé un sommet en carrière de 492 verges au sol, 570 verges sur réception et un record en carrière de 12 touchés au total. Après avoir marqué six touchés au sol et cinq réceptions en 1950, Jones a ajouté sept touchés au sol et cinq attrapés de touché en 1951, devenant ainsi le premier joueur de la NFL avec plus de cinq touchés au sol et plus de cinq touchés en réception en plusieurs et/ou dos. -les saisons arrière. Après la campagne de 1951, Brown a désigné Jones de manière mémorable comme « le joueur le plus sous-estimé de la ligue ».