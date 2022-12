Duarte du GOP prend le siège de la California Central Valley US House

LOS ANGELES (AP) – Le républicain John Duarte a battu le démocrate Adam Gray vendredi dans un nouveau district de California US House dans la ceinture agricole de Central Valley qui a produit le concours du Congrès le plus proche de l’État cette année.

Avec pratiquement tous les bulletins de vote comptés, Duarte a un peu plus de 50% des voix. Gray a concédé dans un communiqué, disant: “J’accepte les résultats et j’ai appelé pour féliciter mon adversaire.”

« C’était l’une des courses les plus serrées du pays. Plus de 130 000 bulletins de vote ont été déposés et le résultat sera décidé par quelques centaines de voix seulement », a déclaré Gray.

Duarte a déclaré dans un communiqué: “” J’ai promis à nos familles de la vallée que je serais leur champion bipartite à Washington, DC en me battant pour la nourriture sur nos tables, l’essence dans nos réservoirs et l’eau dans nos fermes. C’est exactement ce que je vais faire là-bas. »

Auparavant, les républicains avaient repris le contrôle de la Chambre. Avec la victoire de Duarte, les républicains détiendront 221 sièges l’année prochaine, les démocrates 213, avec une course du Colorado indécise et devant être recomptée.

Le 13e district a une inclinaison démocrate proéminente et une importante population latino-américaine, semblable à d’autres districts de la région tentaculaire de la ceinture agricole. Mais les électeurs les plus probables ont tendance à être des propriétaires blancs, plus âgés et plus aisés, tandis que les électeurs de la classe ouvrière, y compris de nombreux Latinos, sont moins réguliers pour se rendre aux urnes.

Cela a fourni une ouverture pour le GOP, malgré l’avantage d’inscription démocrate de 14 points.

Duarte, un homme d’affaires et grand producteur de raisins et d’amandes, a été le meilleur finaliste de la primaire de juin. Ses priorités comprenaient l’obtention d’un approvisionnement en eau adéquat pour les agriculteurs de cet État ravagé par la sécheresse – un problème permanent dans la vallée centrale – ainsi que la lutte contre l’inflation et la criminalité.

Gray est considéré comme un législateur d’État démocrate modéré. Dans une région fortement dépendante de l’agriculture, il a critiqué la gestion de l’eau par l’État et place l’eau et l’agriculture en tête de sa liste de problèmes. Il a également souligné sa volonté de travailler au-delà des lignes de parti et a promis d’apporter des améliorations à la sécurité publique et à l’éducation.

The Associated Press