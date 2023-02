Duangphet Phromthep, survivant d’un sauvetage dans une grotte thaïlandaise, décède au Royaume-Uni à l’âge de 17 ans

Londres

Duangphet Phromthep, l’un des 12 garçons sauvés d’une grotte thaïlandaise inondée après une opération d’une semaine qui a attiré l’attention mondiale en 2018, est décédé au Royaume-Uni, ont annoncé mercredi des responsables britanniques et thaïlandais.

Phromthep, qui était inscrit dans une académie de football dans le Leicestershire, en Angleterre, est décédé après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital dimanche, a déclaré la police du Leicestershire dans un communiqué à CNN.

La branche régionale nord de la branche des relations publiques du gouvernement thaïlandais a déclaré sur Facebook que Phromthep, 17 ans, est décédé des suites d’un accident, sans fournir plus de détails.

“L’atmosphère dans sa maison de la province de Chiang Rai était pleine de tristesse”, a déclaré le communiqué de PR Thailand.

La Fondation Zico, une organisation thaïlandaise à but non lucratif qui avait aidé Phromthep à étudier au Royaume-Uni via une bourse de football, a écrit sur Facebook mercredi : « La Fondation Zico souhaite exprimer notre chagrin pour le décès de Dom Duangpet Phromthep, un étudiant boursier de la Fondation Zico. », postant une photo de Phromthep.

L’histoire miraculeuse du sauvetage d’une grotte thaïlandaise

Phromthep était le capitaine de l’équipe de football des jeunes Wild Boars qui a été sauvé après avoir été piégé pendant plus de deux semaines dans un réseau de grottes inondées dans la province de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, à l’été 2018.

Les 12 garçons et leur entraîneur se sont retrouvés piégés lorsque la montée des eaux de crue les a coupés profondément à l’intérieur de la grotte, déclenchant ce qui est devenu un effort de sauvetage international de près de trois semaines.

Les plongeurs impliqués dans le sauvetage ont décrit des conditions dangereuses, avec des eaux peu profondes et rapides traversant des passages très étroits.

Au cours d’une opération finale compliquée de trois jours, les garçons ont été divisés en groupes de quatre et ont reçu des combinaisons de plongée de 5 millimètres d’épaisseur, un appareil respiratoire à masque complet et des bouteilles d’air.

Chaque garçon a été emmené par deux plongeurs, qui ont porté leurs réservoirs d’oxygène et les ont guidés à travers des tunnels obscurs. Chaque sauvetage a duré plusieurs heures, la plupart du temps sous l’eau.

La partie la plus dangereuse était le premier kilomètre, au cours duquel les plongeurs et les garçons devaient se faufiler dans un canal étroit et inondé.

Les sauveteurs devaient tenir les réservoirs d’oxygène des garçons devant eux et nager comme un crayon à travers des trous submergés. Après avoir terminé cette section, les garçons ont ensuite été remis à des équipes de secours spécialisées séparées, qui les ont aidés à traverser le reste de la grotte, dont ils pouvaient parcourir une grande partie.

Phromthep, connu sous le nom de Dom, a quitté la grotte dans le cadre du deuxième groupe de garçons exécutés plus de deux semaines après avoir été piégés pour la première fois. Il était l’un des trois garçons dont les anniversaires ont échappé alors qu’ils étaient profondément sous terre. Dans son premier message à ses parents, il les implore de ne pas oublier. « Je vais bien, mais il fait assez froid. Mais ne vous inquiétez pas », a-t-il dit. « N’oubliez pas mon anniversaire, dit-il.

De l’hôpital, après son sauvetage, il a dit qu’il voulait manger du porc et du riz et a remercié tout le monde pour tout son soutien.

Les 12 garçons secourus et leur entraîneur ont ensuite été transportés dans un hôpital voisin pour y être récupérés.

Les membres de la famille ont accueilli la nouvelle de leur sauvetage avec soulagement et larmes de bonheur, frappant l’air quand ils ont appris que leurs garçons étaient vivants.

Réagissant à la mort de Phromthep, Prajak Sutham, l’un des survivants des grottes thaïlandaises, a écrit sur Facebook : « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, des bons et des mauvais moments. Nous avions traversé des situations de vie et de mort ensemble, quand tu m’as dit d’attendre et de voir le moment où tu deviendrais un joueur national. J’ai toujours cru que tu pouvais le faire. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés avant votre départ pour le Royaume-Uni, je vous ai dit en plaisantant qu’à votre retour, je demanderais votre signature. Repose en paix frère, nous nous sommes toujours entendus, les 13 d’entre nous.

Rick Stanton, le plongeur principal de la mission de sauvetage de 2018, a déclaré à Don Riddell de CNN qu’il avait été choqué par la nouvelle et a déclaré que d’autres sauveteurs avaient été informés.

“Quand John Volanthen et moi avons trouvé les sangliers pour la première fois à la fin d’une recherche ardue de neuf jours, c’est Dom qui a pris les devants et a écrit les premiers messages au monde extérieur”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

“En tant que souvenir personnel, c’est Dom avec le corps inconscient avec lequel j’ai nagé pendant que je l’escortais en lieu sûr le deuxième jour de la mission de sauvetage. J’ai soigneusement tenu sa précieuse vie entre mes mains, portant tout le poids de la responsabilité de sa survie dans les circonstances les plus extrêmes.

Le temple Doi Wao de sa ville natale de Chiang Rai a également exprimé ses condoléances à la mère de Phromthep.

Brooke House College, l’école que Phromthep a fréquentée en tant qu’étudiant de l’Académie de football, a déclaré dans un communiqué que sa mort “a laissé notre communauté universitaire profondément attristée et ébranlée”.

« Cet événement a laissé notre communauté universitaire profondément attristée et ébranlée. Nous nous unissons dans le deuil avec toute la famille, les amis, les anciens coéquipiers de Dom et les personnes impliquées dans tous les aspects de sa vie, ainsi qu’avec toutes les personnes touchées de quelque manière que ce soit par cette perte en Thaïlande et dans toute la famille mondiale du collège », a déclaré le directeur du collège, Ian Smith, a déclaré.

Selon le communiqué, le Brooke House College assure la liaison avec les autorités statutaires et l’ambassade royale de Thaïlande à Londres, et “consacre toutes les ressources pour aider notre corps étudiant, alors qu’ils, en tant que jeunes, traitent le décès de Dom”.