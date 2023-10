Un gangster avoué plaidera non coupable des accusations de meurtre de Tupac Shakur – bien qu’il ait admis à plusieurs reprises avoir été un acteur central dans le meurtre de l’icône du rap.

L’avocat Ross Goodman a été retenu par Duane « Keefe D » Davis (également parfois écrit sous le nom de Keffe D) pour le représenter lors de son audience de mise en accusation jeudi matin à Las Vegas.

Duane « Keefe D » Davis a été arrêté le 29 septembre et accusé du meurtre du célèbre rappeur de Los Angeles Tupac Shakur. Crédit : MÉGA

Le rappeur Tupac Shakur a été tué dans une fusillade en voiture près du Strip de Las Vegas le 7 septembre 1996. Crédit : Getty

La mise en accusation initiale de Duane Davis, le 4 octobre, a été reportée après que son avocat ne s’est pas présenté au tribunal. Crédit : Getty

Cependant, il n’est pas clair si Goodman représentera Davis lors d’audiences ou d’affaires à venir.

Goodman, qui est le fils de la maire de Las Vegas, Carolyn Goodman, a confirmé au US Sun : « Je ne suis pas sûr de le représenter après cela ».

Mais il a confirmé que « Keefe a l’intention de plaider non coupable dans cette affaire ».

Goodman a ajouté au US Sun que même s’il n’a examiné que brièvement l’affaire, il estime qu’il a une défense car « il n’y a pas d’arme, pas de voiture et pas de témoins ».

« Voyons ce qui se passe », a-t-il ajouté.

Davis, 60 ans, avait l’air sombre lorsqu’il entra dans la salle d’audience, enchaîné avec des menottes et des fers aux jambes, vêtu d’une combinaison bleue du centre de détention du comté de Clark.

Il était assis à côté de cinq autres accusés devant la tribune publique bondée.

Le tueur accusé a alors commencé à échanger des conversations avec d’autres accusés et a même affiché un sourire ironique.

Davis continuait de regarder fixement la galerie et de se déplacer nerveusement, sentant l’inconfort de ses chaînes.

Le criminel chauve, qui arbore une barbe grise, s’est alors installé et a regardé son avocat d’un air vide.

L’audience n’a duré que quelques minutes avant que le juge Tierra Jones ne fixe la prochaine date d’audience au 2 novembre.

TIR AU VOLANT

Davis a été arrêté devant son domicile dans la banlieue d’Henderson le 29 septembre, des mois après que les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition sur sa propriété en relation avec le meurtre de Tupac en 1996.

La fusillade en voiture s’est produite près du Strip de Las Vegas dans la nuit du 7 septembre 1996, quelques heures après une bagarre au MGM Grand entre membres et affiliés de deux gangs de rue rivaux de Compton, a indiqué la police de Las Vegas.

Une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’une voiture conduite par Suge Knight et Tupac, alors PDG de Death Row Records, près du Strip et a ouvert le feu.

Les détectives ont déclaré que Davis était l’une des quatre personnes liées au meurtre.

Davis est le seul suspect encore en vie dans cette affaire, a indiqué la police.

Son neveu, Orlando « Baby Lane » Anderson, Terrence « Bubble Up » Brown et DeAndre « Freaky » Smith – tous décédés depuis – étaient les autres suspects à bord de la Cadillac.

Les procureurs ont déclaré que Davis était le « commandant sur le terrain » et avait orchestré la fusillade en guise de vengeance après que Tupac, Knight et plusieurs autres avaient agressé son neveu au MGM Grand quelques heures auparavant.

Davis devait initialement être traduit en justice pour meurtre lors d’une audience le 4 octobre, mais la mise en accusation a été reportée après que son avocat ne se soit pas présenté au tribunal.

Un procès ne devrait pas démarrer avant 2024.

Le Sun des États-Unis a obtenu des images choquantes de caméras corporelles de l’arrestation de Davis, qui, selon la police, se vantait du crime alors qu’il risquait une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Davis, imperturbable, s’est vanté : « Je m’en fous. Je ne m’inquiète pas » de l’affaire.

Alors qu’il était assis à l’arrière d’une voiture de patrouille, Keefe a parlé avec un chauffeur de police, qui lui a demandé : « Qu’est-ce qu’ils t’ont acheté, mec ? »

Davis a répondu : « Le plus gros cas de l’histoire de Las Vegas ». Lorsqu’on lui a demandé si c’était récent, le gangster suffisant a répondu : « Le 7 septembre 1996 ».

« PROFITER DES FEUX DES FEUX »

Depuis son arrestation, des sources ont révélé au US Sun que Davis « jouit de la vedette » parce qu’il est impliqué dans « la plus grande affaire de l’histoire de Las Vegas ».

Les sources affirment que Keefe « semble être prêt à devenir célèbre » et « a peut-être hâte de gagner en notoriété grâce à cette affaire judiciaire très médiatisée ».

Une source de Las Vegas a révélé : « Keefe a une attitude extraordinaire dans toute cette affaire.

« De toute évidence, être menotté et placé en détention préventive n’est pas idéal, mais l’attention qu’il reçoit à cause de cette affaire est quelque chose qui lui permet de s’épanouir.

« Il y a définitivement le sentiment que Keefe aime être sous les projecteurs et se vante de son rôle de figure majeure du gangster à Los Angeles.

« Quoi qu’il arrive au tribunal, il est clair qu’il se sent libre de discuter du meurtre grâce à un accord avec le LAPD, tel a toujours été son argument. »

Un ami de Keefe à Las Vegas a ajouté : « Écoutez, Keefe savait que la police métropolitaine voulait le poursuivre, et il savait qu’il serait arrêté et inculpé.

« Mais quelque part dans son esprit, il croit qu’il peut obtenir gratuitement et peut-être vendre des livres et même un film sur sa vie. »

Suge Knight, co-fondateur de Tupac Shakur et Death Row Records, voyageant dans une BMW noire dans la nuit du 7 septembre 1996 Crédit : Entreprise

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The US Sun en ligne. The-Sun.com est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sportives, des histoires vraies, des photos à couper le souffle et des vidéos à ne pas manquer. Aimez-nous sur Facebook à Facebook.com/TheSunUS et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) à @TheSunUS.