Duane Davis a décrit le meurtre de Tupac Shakur en 1996 avec des détails horribles. Maintenant, il a été arrêté pour ça

Il est un ancien membre du gang Southside Compton Crips et l’une des dernières personnes à avoir vu le rappeur. Tupac Shakur vivant.

Aujourd’hui, Duane « Keffe D » Davis a été arrêté et accusé de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle lors du meurtre en 1996 du célèbre rappeur sur le Las Vegas bande.

M. Davis a été arrêté par la police près de son domicile, dans la banlieue de Las Vegas, le vendredi 29 septembre, quelques heures après qu’un grand jury a rendu un acte d’accusation contre lui.

Les procureurs ont ensuite comparu devant le tribunal où ils l’ont décrit comme le « commandant sur place » qui « a ordonné la mort » de Shakur.

Une bagarre dans un casino a déclenché le meurtre

Tupac Shakur était à Las Vegas avec Suge Knight le 7 septembre 1996 pour le combat de Mike Tyson pour le titre des poids lourds WBA contre Bruce Seldon au MGM Grand.

Avant le combat, Tupac et ses gardes du corps avaient eu leur propre altercation, se bagarrant avec le membre du gang Orlando « Baby Lane » Anderson.

DOSSIER – Le rappeur Tupac Shakur, à gauche, et la présidente de Death Row Records, Marion Suge Knight, assistent à un événement d’inscription des électeurs dans le centre-sud de Los Angeles, le 15 août 1996. (PA)

Les procureurs affirment maintenant que M. Davis « a formulé un plan pour se venger de M. Knight et de M. Shakur » pour la défense de son neveu.

Duane Davis affirme qu’une fusillade mortelle a eu lieu depuis une Cadillac blanche

En quittant le MGM Grand, Tupac et Knight ont parcouru la rue dans leur BMW et se sont arrêtés à un feu rouge à une intersection.

Une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et a ouvert le feu.

Tupac a reçu quatre balles, l’une des balles lui transperçant le poumon. Il est décédé six jours plus tard à l’hôpital.

Le procureur de district adjoint du comté de Clark, Marc DiGiacomo, s’adresse au juge en chef Jerry Wiese au sujet d’un acte d’accusation pour le meurtre de Tupac Shakur en 1996 lors d’une audience au tribunal au Centre de justice régional de Las Vegas le vendredi 29 septembre 2023. (PA)

Dans le documentaire Netflix 2018 Non résolu : les meurtres de Tupac et Biggie et dans son livre Légende de la rue Compton qu’il a publié en 2019, Keffe D a affirmé que son neveu Orlando Anderson avait tué Tupac par balle – et qu’il était dans la voiture avec lui lorsqu’il a ouvert le feu.

« Tupac a fait un mouvement irrégulier et a commencé à se pencher sous son siège », écrit-il dans le livre.

« C’était la première et la seule fois de ma vie où je pouvais comprendre le commandement de la police : ‘Gardez vos mains là où je peux les voir.’ Au lieu de cela, Pac a sorti une sangle, et c’est à ce moment-là que le feu d’artifice a commencé.

Cette photo fournie par la police de Las Vegas montre Duane Davis lors de son arrestation à Las Vegas, le vendredi 29 septembre 2023. (PA)

« Un de mes gars sur la banquette arrière a attrapé le Glock et a commencé à reculer. »

Dans ses mémoires, M. Davis dit qu’il était sur le siège passager avant de la Cadillac et qu’il avait glissé le pistolet Glock sur la banquette arrière où était assis son neveu.

Le suspect a rompu le silence devant les enquêteurs fédéraux en 2010

Dans son livre, M. Davis écrit qu’il a parlé pour la première fois avec les autorités fédérales et locales en 2010 du meurtre.

Il a écrit qu’il risquait la prison à vie pour drogue et a accepté de parler aux enquêteurs du meurtre de Tupac et du meurtre six mois plus tard du rappeur Biggie Smalls, également connu sous le nom de Notorious BIG.

Duane « Keffe D’Davis a été arrêté et accusé de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle lors du meurtre de Tupac Shakur en 1996 sur le Strip de Las Vegas. (Département de la police métropolitaine de Las Vegas)

« Ils m’ont proposé de me laisser partir pour avoir dirigé une ‘entreprise criminelle’ et de nombreux meurtres présumés en échange de la vérité sur les meurtres de Tupac et Biggie », a-t-il écrit. « Ils ont promis qu’ils briseraient l’acte d’accusation et arrêteraient le grand jury si je les aidais. »

Smalls, un rival de Tupac Shakur dans le rap, a été mortellement abattu en mars 1997 lors d’une fusillade en voiture à Los Angeles similaire à celle de Shakur. Son meurtre n’a jamais été résolu.

Duane Davis a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par les accusations de Shakur

M. Davis, qui Pierre roulante dit avoir passé 15 ans en prison pour son rôle à la tête d’un « empire national de la drogue de plusieurs millions de dollars » au sein des Southside Compton Crips, dit qu’il ne s’inquiète pas des accusations liées au meurtre de Tupac Shakur.

« Ils veulent me mettre en prison à vie ? C’est juste quelque chose que je dois faire », M. Davis » a déclaré dans une interview de mars 2023 avec DJ Vlad.

Perquisition au domicile du suspect à Henderson, Nevada.

Un mandat de perquisition a été exécuté par la police de Las Vegas au domicile de M. Davis, à proximité d’Henderson, dans le Nevada, le 17 juillet 2023.

Le mandat, qui a été obtenu par CNNa déclaré que les enquêteurs ont recherché « des éléments tendant à prouver le mobile et/ou l’identité de l’auteur, tels que des photographies ou des films non développés, des polices et lettres d’assurance, des relevés d’adresse et de téléphone, des journaux intimes et d’autres documents… »

Dans cette image du lundi soir 17 juillet 2023 tirée d’une vidéo de la caméra du corps de la police fournie par le service de police métropolitaine de Las Vegas, un homme et une femme non identifiés sont vus alors que des agents du SWAT ont fait une descente dans une maison de la ville voisine de Henderson, au Nevada, en lien avec avec le meurtre en 1997 du rappeur Tupac Shakur près du Strip de Las Vegas. (Département de police métropolitaine de Las Vegas via AP)

Un affidavit déposé pour obtenir le mandat indiquait que la police recherchait « des notes, des écrits, des registres et d’autres documents manuscrits ou dactylographiés concernant des émissions de télévision, des documentaires, des épisodes YouTube, des manuscrits de livres et des films concernant le meurtre de Tupac Shakur ».

En plus des appareils électroniques, les enquêteurs ont quitté la maison des Henderson avec des clés USB et des disques durs, des photographies, de la « prétendue marijuana », une copie de Magazine Ambiance avec Tupac et un exemplaire du livre Compton Street Legends écrit par Keffe D avec Yusuf Jah.