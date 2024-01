Duane Akina a pris un « engagement décent » envers Brent Brennan pour qu’il reste en Arizona

Alors que les retombées du départ à la retraite de l’entraîneur-chef de l’Alabama Crimson Tide, Nick Saban, continuent de se répercuter dans le monde du football universitaire, la fluidité des mouvements d’entraîneur donne à des mots comme « attendu » une signification accrue.







Dimanche, les Texas Longhorns devaient ramener l’entraîneur de longue date des arrières défensifs Duane Akina en tant qu’analyste, une décision qui semblait suffisamment définitive en Arizona pour que le SID supprime la page d’Akina dans l’annuaire du personnel.

C’était il y a si longtemps que l’entraîneur-chef des Wildcats de l’Arizona, Jedd Fisch, venait d’accepter de remplacer Kalen DeBoer par les Huskies de Washington après le départ de DeBoer pour Tuscaloosa.

Dans les jours qui ont suivi, Brent Brennan a quitté le programme des Spartans de San Jose pour prendre la relève à Tucson, accordant une priorité apparente au maintien d’Akina avec les Wildcats pour un rôle non divulgué qui suggère la possibilité qu’il puisse passer à nouveau d’analyste à entraîneur des arrières défensifs, bien que cela est peut-être aussi fluide que tout le reste pendant que Brennan rassemble son équipe.

“Je pense que Duane Akina s’est engagé à continuer à faire partie de tout cela, ce qui est excitant”, a déclaré Brennan. dit mercredi. « Juste le professeur qu’il est, la personne qu’il est, le leader qu’il est. Je suis excité à ce sujet.

Originaire d’Hawaï et joueur de quarterback à Washington dans les années 1970, Akina a rejoint l’équipe de Mack Brown au Texas en tant qu’entraîneur des arrières défensifs en 2001, poste qu’il a occupé à divers titres jusqu’en 2013, y compris des titres d’entraîneur-chef associé et trois ans en tant qu’entraîneur-chef adjoint. co-coordonnateur défensif. Pendant ce temps, Akina a contribué à établir le Texas en tant que DBU en produisant une litanie de vedettes dans le secondaire, dont deux lauréats du Thorpe Award, deux autres finalistes et 14 sélections All-Big 12 de la première équipe.

Akina est arrivé au Texas en provenance de l’Arizona, où il a été entraîneur pendant 14 saisons, notamment en développant les célèbres défenses « Desert Swarm » sous la direction de Dick Tomey, mettant en vedette Darryl Lewis, lauréat du prix Thorpe en 1990, et le finaliste Cris McAlister en 1998, qui a également été nommé Mosi Tatupu National. Joueur des équipes spéciales de l’année. Avec les Wildcats, Akina a commencé comme entraîneur des arrières défensifs, est devenue coordonnatrice offensive, puis est revenue de l’autre côté du ballon en tant que coordonnatrice défensive.

Le lien entre Akina et l’équipe d’entraîneurs actuelle du Texas semblait être le nouveau co-coordinateur défensif/entraîneur des secondeurs Johnny Nansen, dont la relation de longue date avec Steve Sarkisian l’a convaincu de quitter son poste de coordinateur défensif avec les Wildcats.

Pendant la période où Akina semblait se diriger vers Austin alors que l’Arizona cherchait son prochain entraîneur-chef, Nansen apparaissait comme un candidat possible pour succéder à Fisch grâce en partie à la pression des joueurs actuels essayant de tirer parti de leur capacité à accéder au portail de transfert de la NCAA, avec le soutien public du secondeur remarquable Jacob Manu et d’autres.

Mais cette poussée a été relativement de courte durée alors que l’Arizona s’est concentré sur Brennan lundi et que Nansen s’est lancé sur la piste de recrutement pour le Texas dans l’État de Californie mardi.

Ainsi, tandis que le personnel de soutien du Texas a reçu un coup dur de la part d’Akina qui a pris cet « engagement décent » de rester en Arizona, Sarkisian a évité d’avoir à remplacer son entraîneur de secondeurs pour la deuxième fois ce mois-ci.

Considérez que Sarkissian est prêt à faire un échange dans cet environnement fluide.

En savoir plus