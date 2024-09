DualSense vs DualSense Edge : quelle manette PS5 devriez-vous acheter ?

Les contrôleurs PS5 ne manquent pas, mais si vous recherchez les meilleures options propriétaires, il n’y en a que deux : le DualSense et le DualSense Edge. Tous ceux qui possèdent une PS5 devraient déjà être familiers avec le DualSense standard car il est inclus avec chaque console, mais les joueurs recherchant un peu plus de personnalisation pourraient être tentés par le DualSense Edge. Consultez notre comparaison entre le DualSense et le DualSense Edge ci-dessous, y compris un aperçu du prix, des fonctionnalités et nos conseils sur le contrôleur que vous devriez acheter.

Contrôleurs DualSense : comparaison de prix

La différence la plus évidente entre le DualSense et le DualSense Edge est le prix. Bien que chaque PS5 soit livrée avec un contrôleur DualSense, vous aurez besoin de contrôleurs supplémentaires si vous souhaitez jouer à des jeux coopératifs ou multijoueurs sur la même console. Obtenir un autre contrôleur DualSense standard de Sony vous coûtera 69,99 $, bien que vous puissiez généralement trouver des ventes tout au long de l’année pour vous faire économiser un peu d’argent.

Le DualSense Edge, en revanche, est vendu plus cher en raison de ses fonctionnalités supplémentaires et des accessoires inclus. Le DualSense Edge coûte 199 $, à égalité avec d’autres contrôleurs de niveau « pro » comme la manette de jeu Xbox Elite Series 2.

Spécifications et fonctionnalités

Les modèles DualSense et DualSense Edge standard partagent des fonctionnalités clés, telles que le retour haptique intégré qui fournit des vibrations précises en fonction de vos actions dans le jeu et des déclencheurs adaptatifs qui offrent une résistance lorsqu’ils sont enfoncés pour simuler différentes armes ou capacités. Ils présentent également tous deux presque la même forme et le même design, de sorte que vous vous sentirez chez vous quelle que soit votre décision.

Chaque contrôleur présente également la même disposition et le même ensemble de boutons de base qui incluent les manettes parallèles, les boutons faciaux et le D-pad caractéristiques de la PlayStation, ainsi que le pavé tactile, les haut-parleurs intégrés, la prise casque et un microphone intégré. Le bouton PlayStation se trouve sous le pavé tactile des deux contrôleurs, et les boutons Partager et Option ornent la face du contrôleur sur les côtés opposés du pavé tactile.

Bord DualSense 85 Amenez les personnalisations à un autre niveau avec ce contrôleur, offrant des boutons et des sticks arrière interchangeables ainsi que des tonnes d’autres fonctionnalités pratiques. Un facteur important pour les contrôleurs sans fil est la durée de vie de la batterie, et c’est là qu’il existe une différence marquée entre ces deux options. La batterie de 1 560 mAh du DualSense devrait vous permettre d’obtenir environ 10 heures avec une seule charge, tandis que la plus petite batterie de 1 050 mAh du DualSense Edge vous rapprochera de cinq heures. La durée de vie de la batterie varie d’un jeu à l’autre, mais si une charge plus longue est votre priorité absolue, le DualSense standard est votre meilleur choix. Là où le DualSense Edge brille vraiment, c’est dans sa personnalisation. Pour les joueurs qui aiment bricoler les paramètres et optimiser leur gameplay, il n’y a tout simplement pas de comparaison. Le DualSense Edge comprend trois types différents de capuchons de manette interchangeables qui vous permettent d’adapter l’expérience à vos préférences. Il propose même des modules de manette peu coûteux et remplaçables par l’utilisateur au cas où vous rencontreriez une dérive de manette pendant la durée de vie de votre contrôleur. Il existe également deux jeux de boutons arrière interchangeables qui peuvent être mappés sur n’importe quel bouton du contrôleur DualSense Edge.