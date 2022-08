DualSense Edge est la réponse tardive de Sony au contrôleur Xbox Elite

Sony a dévoilé un contrôleur premium mis à jour pour la PlayStation 5 – le DualSense Edge – qui comprend des commandes personnalisables, des capuchons de bâton interchangeables, des boutons arrière et des profils pour le mappage des commandes.

La société a longtemps couru pour développer un contrôleur de style « pro », et cela semble être exactement cela. Cela en fait l’équivalent de la PS5 de la manette Xbox Elite Series 2, qui a des caractéristiques similaires – bien que le pad de Sony ait l’avantage supplémentaire des déclencheurs adaptatifs et du retour haptique avancé qui ont fait de la base DualSense une manette de jeu si populaire.

Sony n’a pas révélé quand le DualSense Edge sera mis en vente, ni combien cela coûtera quand il le fera. L’Elite Series 2 coûte 179 $ / 159 £, environ 100 $ / 100 £ de plus que les contrôleurs standard. Sony est susceptible d’adopter une approche similaire, en fixant un prix bien supérieur au pad DualSense régulier de 69 $ / 59 £.

Le blog officiel PlayStation explique que les joueurs peuvent remapper et désactiver des entrées spécifiques en fonction de leurs préférences, et adapter la différence de déplacement pour les déclencheurs d’épaule du pad en fonction de jeux spécifiques – par exemple, vous pourriez avoir des entrées plus rapides pour les jeux FPS, où des réactions rapides sont essentielles. , tout en passant à une pression plus longue sur l’accélérateur dans les simulations de conduite.

Un bouton Fn dédié sur le contrôleur permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les profils, de modifier les niveaux de volume et d’accéder aux paramètres du profil du contrôleur. Le contrôleur est livré avec des capuchons de bâton standard, à dôme haut et à dôme bas, ainsi que des boutons demi-dôme et levier arrière.

Le DualSense Edge est également livré avec un câble USB-C tressé et un étui de transport. Tous les bâtons du contrôleur sont remplaçables à l’avenir, s’ils sont usés au fil du temps, mais ils seront vendus séparément.

Cette annonce fait suite aux contrôleurs colorés PS5 DualSense, qui ont été lancés au début de cette année. Vous pouvez également lire notre revue PlayStation 5 et tout ce que nous savons sur le nouveau casque PlayStation VR2, dont le lancement est désormais confirmé au début de l’année prochaine.