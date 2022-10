Dua Lipa voit un potentiel relationnel pour Trevor Noah – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordan Strauss/AP/Danny Moloshok/Invision/AP/Shutterstock

Doua Lipa “voit le potentiel” pour une relation avec Trevor Noé! “Les choses sont très nouvelles pour Dua et Trevor mais elle aime passer du temps avec lui”, a déclaré une source proche du chanteur de “Levitating”, 27 ans. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Dua a dit à des amis qu’elle avait passé un moment incroyable avec lui et elle pense que Trevor est très gentil. Elle voit définitivement le potentiel et pense qu’ils ont une excellente chimie l’un avec l’autre », ont-ils ajouté.

Plus à propos Doua Lipa

Dua et Trevor, 38 ans, ont déclenché des rumeurs de romance après avoir été vus en train de partager un baiser après une soirée intime au restaurant jamaïcain Miss Lily’s à New York le 28 septembre. Le couple était assis à l’écart des autres convives de la petite salle, qui est situé dans le village ukrainien de la Big Apple. Après le rendez-vous, les choses se sont apparemment bien passées alors que les deux sont allés se promener où ils ont été photographiés en train de se serrer les lèvres ! On ne sait pas comment les deux chemins se sont croisés, cependant, Trevor a accueilli les GRAMMY Awards plus tôt cette année où le chanteur d’origine britannique est apparu.

Notre initié insiste cependant sur le fait que tout est frais pour Dua et le natif sud-africain. “Ils ne sont pas dans une relation engagée et les choses ne sont pas sérieuses entre eux à ce stade”, ont-ils expliqué. “Elle apprécie à quel point il a été ouvert et honnête avec elle à propos des choses qui se passent dans sa vie et de ce qu’il recherche dans une relation”, a noté notre source. Le baiser marque le premier PDA majeur pour l’un ou l’autre depuis leurs dernières relations respectives : Dua s’est séparé de Gigi Hadid et Bella Hadidle frère cadet de , Anouar Hadid23 ans, en décembre 2021, alors que Trevor était dans une romance récurrente avec Minka Kelly42.

Alors que les choses semblent définitivement se réchauffer entre Dua et Trevor, les deux n’ont pas encore fait de plans concrets pour les dates futures. “Ils n’ont pas encore fait de plans spécifiques pour sortir à nouveau, mais Dua serait absolument ouvert à cela. Elle espère passer plus de temps ensemble et est ouverte à voir où vont les choses », a conclu notre source.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Côté carrière, les deux ont aussi beaucoup à faire: Trevor a choqué les fans de fin de soirée plus tôt cette semaine lorsqu’il a annoncé qu’il partirait Le spectacle quotidien après sept saisons couronnées de succès. «Il y a tellement de gens qui font que ce truc se rassemble… Et je veux dire merci au public pour ces sept années incroyables. C’était fou », a-t-il déclaré à l’antenne lors de l’épisode du jeudi 29 septembre. Son émission finale et son animateur de remplacement n’ont pas encore été confirmés.

Quant à Dua, la gagnante du GRAMMY est actuellement en pause avant la dernière étape de son Nostalgie du futur tournée mondiale qui reprend à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 2 novembre. Elle fera ensuite escale à Sydney, Brisbane et dans d’autres grandes villes australiennes avant de conclure la tournée de 92 dates à Perth le 16 novembre. Elle semble passer temps à New York – où vit Trevor – avant de reprendre la route.