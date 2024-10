Dua Lipa s’énerve à cause de sa performance épurée à Tiny Desk : « Ça m’a fait mal aux oreilles »

Dua Lipa a été torréfiée par les fans après avoir interprété une version allégée de quatre de ses succès dance pour un concert NPR Tiny Desk.

Le Britannique de 29 ans a chanté Training Season, These Walls, Happy For You et Houdini devant les invités rassemblés dans les bureaux de la radio publique à New York.

C’était la deuxième représentation de Lipa au Tiny Desk. Elle a d’abord donné à ses chansons le traitement acoustique pendant la pandémie en 2020 dans ce qui s’appelait alors Tiny Desk (Home) Concert.

Les fans étaient déchirés par la qualité de sa performance, mais beaucoup se sont rangés du côté des critiques, une personne déclarant de manière très dramatique : « Cela m’a fait mal aux oreilles ».

Une autre personne a ajouté : « Elle n’a pas le type de musique qui fonctionne bien avec un petit bureau, mais elle ne convient tout simplement pas. »

De nombreux commentateurs se sont simplement contentés de qualifier sa performance de « médiane » et de rejeter la faute sur la version acoustique des chansons.

« Est-ce que tout le monde peut voir à quel point elle se trouve maintenant ? », a écrit une personne, tandis qu’une autre a déclaré : « ça a l’air terrible ».

Quelqu’un qui n’avait jamais écouté Dua a commenté : « Pendant très longtemps, je me suis demandé si Dua Lipa pouvait réellement chanter ou si tout cela n’était que de l’ingénierie. Je suppose que je vais regarder ça et découvrir.

Mais d’autres personnes n’étaient pas aussi ouvertes. « Ce sont des artistes comme celui-ci qui ont détruit un petit bureau », a déclaré quelqu’un.

‘Dua Lipa n’a aucun talent. Point final », a écrit impitoyablement une personne tandis qu’une autre a simplement dit : « Nous n’avions pas besoin de ça. »

Tout le monde n’était pas mécontent du son épuré de Dua.

« C’est cool de la voir comme ça », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit très justement : « C’est tellement agréable d’entendre de vraies chanteuses avec un vrai contrôle et un vrai talent. »

Le hitmaker de Levitating – qui a profité d’une soirée en ville avec des martinis – portait une robe longue sans bretelles à fines rayures noires et blanches ceinturée à la taille.

Elle a tiré ses cheveux corbeau en arrière dans un chignon élégant et accessoirisé avec un lourd collier à maillons en argent, de petites boucles d’oreilles et un bracelet.

Le chanteur de Levitating portait une robe longue sans bretelles à fines rayures noires et blanches, ceinturée à la taille.

D’autres se sont montrés plus ouverts aux versions acoustiques : « C’est cool de la voir comme ça »

Cette émission Tiny Desk a recueilli plus de 130 millions de vues et reste la plus regardée de l’histoire de Tiny Desk.

Le nouveau concert de Tiny Desk présentait des chansons de son album Radical Optimism de 2024.

« J’ai toujours voulu descendre et être près du bureau », a déclaré Lipa entre deux chansons.

« J’ai adoré regarder Tiny Desks et j’aime la façon dont les artistes viennent réinventer leurs chansons et leur musique, et c’est toujours très inspirant. »