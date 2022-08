Dua Lipa scintille dans un body corset à Lollapalooza : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shuttersetock

Doua Lipa a illuminé la scène dans un body scintillant pour sa performance Lollapalooza le 29 juillet. performance de certains de ses tubes dans la tenue tout aussi mémorable. Le body comportait des panneaux en maille noire étincelante et transparente qui allongeaient sa silhouette ajustée et épousaient ses courbes aux bons endroits. Elle portait ses cheveux super longs en vagues de plage, qui soufflaient gracieusement dans l’air derrière elle alors qu’elle se pavanait sur la scène. Elle a accessoirisé avec une paire de boucles d’oreilles pendantes scintillantes et a complété le look avec des bottes noires à hauteur de cheville.

Suite Nouvelles des célébrités

Dua est allée sur Instagram après son incroyable performance et a exprimé sa gratitude pour avoir joué dans un festival aussi emblématique, qui a été rempli de 120 000 mélomanes. “La nuit dernière a été un moment marquant pour moi dans ma carrière et j’ai essayé de trouver les mots toute la matinée. Je suis tellement reconnaissante pour chaque tremplin de ce voyage qui m’a amené ici à ce moment – pour pouvoir mettre CE spectacle pour vous », a-t-elle commencé son message, qui comprenait des instantanés d’elle posant dans son magnifique ensemble et des images de sa prestation. “Merci à tous ceux qui croient suffisamment en moi pour me mettre sur ces scènes. Je n’oublierai jamais mon premier lollapalooza à Chicago le 29 juillet 2016 – j’ai fait une première partie à l’aftershow de lolla à la house of blues et ça a tellement commencé pour moi. J’avais cette envie de revenir et de voir la foule grossir un peu plus. Elle a poursuivi en disant que le spectacle en tête d’affiche marquait sa cinquième représentation à Lollapalooza.

Elle a conclu: «Je n’aurais rien pu faire de tout cela sans mon incroyable groupe, mes chanteurs, mes danseurs et mon équipe qui se dévouent nuit après nuit. Je suis honoré de pouvoir partager la scène avec vous tous et de vous voir briller. J’ai éclaté de fierté et de bonheur et je n’aurais pas pu espérer mieux. Rempli d’amour et de gratitude. Merci Chicago… HAPPY HAPPY LARMES !!”

Les looks les plus sexy de tous les temps de Dua Lipa : photos

L’émission en tête d’affiche de la pop star britannique était sa première depuis que trois fans ont été blessés lors de sa tournée Toronto Future Nostalgia le 27 juillet. désolé pour quiconque a eu peur, ne s’est pas senti en sécurité ou dont le plaisir du spectacle a été affecté de quelque manière que ce soit », par Aujourd’hui. Elle a ajouté: “Créer un espace sûr et inclusif lors de mes spectacles est toujours ma première priorité, et mon équipe et moi sommes tout aussi choqués et confus par les événements que vous l’êtes tous. Une enquête est en cours sur les événements en cours et toutes les personnes impliquées travaillent dur pour découvrir comment cet incident s’est produit.

Dua a semblé porter le même body de style corset lors du concert canadien qu’elle a fait pendant Lollapalooza, parmi de nombreuses autres tenues époustouflantes. L’une des tenues comprenait une combinaison en dentelle rose vif qui allait à son corps tonique comme un gant.