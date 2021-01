Dua Lipa devra peut-être définir de nouvelles règles sur la façon dont elle utilise les émoticônes.

Au cours de l’épisode du 18 janvier de Jimmy Kimmel en direct!, la chanteuse de 25 ans a rappelé comment un récent post Instagram avait déclenché des rumeurs de grossesse.

Tout a commencé la semaine dernière lorsque Lipa a posté des photos côte à côte d’elle-même en train de modéliser un ensemble vert et a sous-titré les instantanés avec une série d’émojis.

« J’aime trouver de petits emojis aléatoires », a-t-elle expliqué à l’animateur Jimmy Kimmel. « J’ai mis, genre, un petit biberon, un petit ange, des étincelles. Aléatoire. Je n’y ai vraiment pas réfléchi. »

Ce sont ces petits symboles, plutôt que la tenue du jour, qui ont fait parler les adeptes.

«Je l’ai posté, puis je regarde les commentaires, puis quelqu’un dit: ‘Est-elle enceinte?’», A poursuivi Lipa. « Et je regarde la photo, je regarde le commentaire, je regarde la photo, je regarde le commentaire [and] Je me dis: « Sûrement, je n’ai pas l’air enceinte. » Et puis, je vois que des gens ont écrit des histoires disant que j’avais posté un message cryptique que j’annonçais peut-être ma grossesse. Et je me dis: ‘Oh mon dieu. Ces emojis sont venus me mordre le cul. ‘ »