Dua Lipa remporte gros, Harry Styles remporte le single britannique pour «  Watermelon Sugar  »

Quelque 4000 personnes ont regardé les chanteurs Dua Lipa et Arlo Parks triompher et se produire aux BRIT Awards mardi, lors du premier grand événement musical en salle avec un public en direct à Londres depuis plus d’un an.

Les honneurs de la musique pop britannique, pour lesquels le public n’avait pas à porter de masques ou à s’éloigner socialement, ont eu lieu à l’O2 Arena sur la Tamise alors que le pays émerge du verrouillage du COVID-19.

Au cours de laquelle Billie Eilish et The Weeknd ont également été lauréats, la cérémonie fait partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique visant à déterminer si de grands événements peuvent être organisés dans des environnements fermés sans distanciation sociale.

Le public, dont 2500 étaient des travailleurs clés avec des invités, était assis en rangées, regardant deux scènes – une pour les présentateurs et une autre pour les artistes. Les nominés se sont assis à des tables distantes.

« Ce soir, nous attendons avec impatience un avenir meilleur », a déclaré l’hôte Jack Whitehall. « Nous avons un public … nous avons des pop stars, nous sommes de retour. »

Les détenteurs de billets devaient présenter la preuve d’un résultat négatif au test de flux latéral pour entrer dans le site, qui a une capacité d’environ 20 000 personnes. Ils devront également passer un test par la suite et fournir leurs coordonnées dans le cadre du système de test et de traçage COVID du Royaume-Uni.

« Cela semble surréaliste parce que cela fait si longtemps », a déclaré Zunaira Faiz, qui travaille dans un hôpital du nord de Londres, en arrivant à l’O2. « J’ai presque l’impression de vivre quelque chose de nostalgique parce que nous n’avons pas été capables de faire ça depuis si longtemps. »

Comme ailleurs, la pandémie COVID-19 a mis fin aux événements musicaux avec un public en direct en Grande-Bretagne. Dans le cadre de la feuille de route progressive du Premier ministre Boris Johnson pour sortir du verrouillage, les lieux de divertissement peuvent rouvrir leurs portes la semaine prochaine.

Lipa, qui a remporté deux prix – artiste solo féminine et album pour ‘Nostalgie du futur‘, a déclaré qu’elle consacrait sa performance à des travailleurs clés.

« Je suis très reconnaissante de partager cette soirée avec eux », a-t-elle déclaré à Reuters.

Alors que certaines performances étaient en direct, y compris celles de Lipa, la gagnante de l’artiste de percée Parks et Olivia Rodrigo, d’autres ont été préenregistrées.

Voulant embrasser l’esprit communautaire et la gentillesse observés lors du verrouillage du COVID-19, les gagnants ont reçu deux prix et ont été encouragés à en partager un.

La chanteuse américaine Taylor Swift est devenue la première artiste féminine à recevoir le prix Global Icon. David Bowie, Elton John et Robbie Williams étaient d’anciens récipiendaires.

« Je suis vraiment fier de faire partie de cette communauté musicale, surtout dans une année où nous avions tous tellement besoin de musique », a déclaré Swift, qui s’est rendu à Londres pour les récompenses, rendant également hommage aux travailleurs de première ligne.

Harry Styles a remporté le single britannique pour ‘Sucre de pastèque‘, tandis que Little Mix est devenu le premier groupe féminin à remporter le groupe britannique.

Voici une liste des gagnants de la cérémonie:

ALBUM: Dua Lipa,Nostalgie du futur‘

BRITANNIQUE SIMPLE: Harry Styles, ‘Sucre de pastèque‘

ARTISTE SOLO FÉMININE: Dua Lipa

ARTISTE SOLO MASCULIN: J Hus

GROUPE BRITANNIQUE: Petit mélange

ARTISTE SOLO FÉMININE INTERNATIONALE: Billie Eilish

ARTISTE SOLO MASCULIN INTERNATIONAL: Le weekend

GROUPE INTERNATIONAL: Haim

ARTISTE DE PÉNÉTRATION: Parcs Arlo

ÉTOILE MONTANTE: Griff

ICÔNE MONDIALE: Taylor Swift