Dua Lipa reçoit la nationalité albanaise du président

La pop star américaine Dua Lipa a obtenu la citoyenneté albanaise après avoir utilisé sa renommée et sa musique pour faire connaître le pays.

Les parents de Lipa sont des immigrants kosovars-albanais qui ont élevé la star à Londres mais sont revenus dans la région avec leur fille quand elle avait 11 ans.

Le président albanais Bajram Begaj a félicité Lipa pour avoir utilisé sa célébrité et son influence mondiale pour promouvoir “des causes sociales importantes”. Lipa a dévoilé sa nouvelle nationalité albanaise sur Twitter ce week-end.

“Heureux de donner à la seule et unique Dua Lipa le décret de citoyenneté albanaise”, a déclaré Begaj sur Twitter. “Elle nous a rendus fiers de sa carrière mondiale et de son engagement dans d’importantes causes sociales.”

DUA LIPA, CHANTEUR EN LÉVITATION, NOMMÉ AMBASSADEUR HONORAIRE DU KOSOVO

En 1995, Lipa est née et a grandi à Londres, mais sa famille a utilisé sa richesse et son influence pour aider les personnes en difficulté en Albanie. Plus précisément, en 2016, Lipa, avec son père, a cofondé l’association caritative albanaise Sunny Hill Foundation.

Après sa nouvelle citoyenneté, Lipa se produira à Tirana, en Albanie, pour le spectacle final de sa tournée mondiale Future Nostalgia. De plus, l’Albanie approche du 110e anniversaire de son indépendance depuis sa rupture avec l’Empire ottoman.

Après avoir reçu sa citoyenneté, Lipa a prêté le serment de citoyenneté, fourni ses empreintes digitales et signé une demande pour confirmer sa carte d’identité et son passeport. Le chanteur a déclaré que c’était “une grande joie indescriptible” de devenir citoyen albanais.

La famille de Lipa a fui le Kosovo en 1992 avant la guerre de 1998 qui a ravagé la région. Tout en élevant Lipa à l’étranger, ses parents ont veillé à ce que l’albanais reste la langue principale de la star et qu’elle soit consciente de son origine culturelle.

Ses parents sont finalement retournés au Kosovo, un pays voisin de l’Albanie, quand Lipa avait 11 ans.

“Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’y retrouver”, a-t-elle déclaré dans une interview sur son enfance avec NPR. “C’est intéressant d’aborder ça à 11 ans, mais je pense que je ne changerais ça pour rien au monde parce que ça m’a vraiment aidé à devenir qui je suis.”