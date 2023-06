Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La pop star Dua Lipa a critiqué la façon dont les ministres ont qualifié les migrants de « myope et d’étroitesse d’esprit ».

Lipa, née à Londres de parents kosovars-albanais, a déclaré que la façon dont le gouvernement avait discuté des Albanais l’avait « blessée » alors qu’elle appelait à « plus d’empathie ».

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a désigné les « criminels albanais » alors qu’elle affirmait qu’il y avait eu une « invasion » de l’Angleterre lors d’un débat à la Chambre des communes sur les petites traversées en bateau de la Manche.

Dans une interview avec le L’heure du dimancheLipa a déclaré: «Bien sûr, ça fait mal.

« Tous ces mots lancés autour des immigrés ? J’ai toujours pensé que Londres était un amalgame de cultures. Il fait partie intégrante de la ville.

« Alors, quand vous entendez le gouvernement parler des Albanais, par exemple, ça fait mal. C’est myope et étroit d’esprit, mais c’est la façon dont beaucoup de gens pensent.

« Peu importe comment nous essayons de changer la rhétorique, il y aura toujours ceux qui pensent, ‘Les immigrants arrivent dans le pays et prennent des emplois.’

« Cependant, les immigrants qui sont venus ici ont gagné leur vie en travaillant incroyablement dur. Il doit y avoir plus d’empathie, car les gens ne quittent leur pays que par nécessité, par peur pour leur famille », a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a critiqué la « très, très honteuse » singularisation des Albanais par des ministres, en particulier Mme Braverman.

Lors d’une rencontre avec Rishi Sunak au n ° 10 en mars, M. Rama a cité Lipa comme un exemple des aspects positifs que les Albanais apportent à la Grande-Bretagne.

« Dua Lipa n’est pas simplement une chanteuse britannique, mais c’est une immigrante albanaise qui est venue ici, comme beaucoup sont venus, pour construire, soigner, cuisiner et chanter pour vous, et nous voulons nous assurer que cette communauté se sente non seulement en sécurité mais se sent honoré ici », a-t-il déclaré.

Les parents de Lipa ont quitté le Kosovo vers 1992, alors que les tensions qui ont conduit à la guerre qui a commencé six ans plus tard ont commencé à faire surface.