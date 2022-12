Dua Lipa porte un haut de bikini et un blazer au brunch Hitmakers de Variety – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Variété via Getty Images

Doua Lipa27 ans, était l’un des mieux habillés à Variété‘s 2022 Hitmakers Brunch le 3 décembre. La chanteuse s’est présentée à l’événement dans un blazer gris à fines rayures surdimensionné sur un haut de bikini, un pantalon assorti et des bottes volumineuses noires. Elle a également porté des lunettes de soleil alors que ses longs cheveux raides étaient baissés et accessoirisés avec un collier épais.

Plus à propos Doua Lipa

La beauté a posé sur le tapis rouge du brunch, où elle devait recevoir le prix Hitmaker of the Year pour son remix collaboratif “Cold Heart” avec Elton John, et avait l’air confiant et magnifique. À un moment donné, elle a également posé avec d’autres participants et chanteurs Selena Gomez et Jack Harlow. Selena avait également l’air incroyable dans une longue robe noire sans manches et des talons à bout ouvert et Jack était beau dans un haut boutonné marron et un pantalon assorti.

Après avoir accepté son prix, Dua a prononcé un discours mémorable sur le podium. Elle a crié au “légendaire” Elton, qui n’était pas présent, et l’a appelé son “héros musical” et “cher ami”, dans une vidéo du discours, que vous pouvez voir ci-dessous. Elle a également envoyé un “merci massif et massif” à ses fans et a parlé du chemin parcouru par sa carrière et de se produire au Dodger Stadium avec la star emblématique.

Dua Lipa accepte le #VarietyHitmakers prix du Hitmaker de l’année, qu’elle partage avec Elton John : “Je veux juste envoyer un énorme, énorme merci à tous les fans.” https://t.co/jj5XWcQpKf pic.twitter.com/JTF2ChcVe5 — Variété (@Variété) 3 décembre 2022

Avant que Dua n’assiste Variétéle grand jour et a accepté son prix, elle a fait la une des journaux pour avoir montré une robe totalement transparente lors d’une apparition publique à Melbourne, en Australie. Elle s’est rendue sur son Instagram pour partager des photos du look, qui comprenait une tenue sans manches en filet rose qui avait deux étoiles roses avec des visages de dessin animé sur la poitrine. Le choix de la mode a également permis à ses sous-vêtements roses de voir à travers.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





En plus de sa carrière et de sa mode, Dua attire souvent l’attention sur sa vie amoureuse. La beauté a récemment été liée de manière romantique à un animateur de télévision Trevor Noé après que les deux ont été aperçus en train de partager un baiser à New York, NY en septembre. “Les choses sont très nouvelles pour Dua et Trevor mais elle aime passer du temps avec lui”, a déclaré une source proche de l’artiste. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en octobre. « Dua a dit à des amis qu’elle avait passé un moment incroyable avec lui et elle pense que Trevor est très gentil. Elle voit définitivement le potentiel et pense qu’ils ont une excellente chimie les uns avec les autres.